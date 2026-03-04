  • İSTANBUL
Kaybolan mesleğin son temsilcilerinden!

Kaybolan mesleğin son temsilcilerinden!

Bir zamanlar her mutfağın vazgeçilmezi olan bakır kapların azalmasıyla kalaycılık da unutulmaya yüz tuttu... Ordu’nun Fatsa ilçesinde kalay ustası Serkan Özçelik, çocuk yaşta öğrendiği mesleği yıllardır sürdürerek bu kadim geleneği yaşatmaya çalışıyor.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir dükkanda yanan ocak, Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan mesleklerinden birini ayakta tutuyor. Geçen yıllarda her evin mutfağında başköşede duran bakır eşyalar, günümüzde ise nostaljik birer hatıraya dönüşüyor. Bakır eşyaların kullanımının azalması, kalaycılık mesleğini de unutturuyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde küçük dükkanında kalay ustası Serkan Özçelik, bu kadim mesleği ayakta tutmaya çalışıyor.

 

25 yıldır mesleğini sürdürüyor

Mesleğin sabır gerektirdiğini ve ocak başında saatlerce zaman geçirildiğini söyleyen Özçelik, "Çocuk yaşta babamdan öğrendiğim mesleği devam ettiriyorum. 25 yıldır bu ocağın başındayım. Babama göre kalaycılık yalnızca bir geçim kapısı değil, ata yadigarı bir sanat. Tabi günümüzde gelişen teknoloji ve değişen yaşam şartlarıyla birçok geleneksel meslek gibi kalaycılık da geride kalıyor ama buna rağmen pes etmeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

 

Kalaylama sürecinin zahmetli ve ustalık gerektiren bir işlem olduğunu söyleyen Özçelik, bu işin dikkatli yapılması gerektiğini, her aşamasında el emeği olduğunu ve bakır kaplarda pişirilen yemeğim daha lezzetli olduğunu da sözlerine ekledi.

