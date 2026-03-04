Macron’dan Tavşana kaç tazıya tut siyaseti!

İşte Macron’un çelişkilerle dolu o açıklamaları:

ABD ve işgalci İsrail'in İran’a yönelik vahşi hava saldırılarına ilişkin konuşan Macron, bu operasyonların uluslararası hukuk sınırları dışında gerçekleştirildiğini ve onaylamadıklarını iddia etti. Ancak her fırsatta İslam coğrafyasına kin kusan Fransız lider, saldırıları kınar gibi görünürken asıl sorumlunun nükleer programı bahane ederek İran olduğunu savunmaktan da geri durmadı.

Hem "Hukuksuz" Dedi Hem Gemi Gönderdi

Saldırıların hukuksuz olduğunu söyleyen Macron’un samimiyetsizliği, bölgeye uçak gemisi sevk etmesiyle bir kez daha tescillendi. "Vatandaşlarımızı ve müttefiklerimizi koruyoruz" maskesi altında hareket eden Macron, Charles de Gaulle uçak gemisini Doğu Akdeniz’e gönderdiğini duyurdu. Hukuktan bahseden Fransa’nın, bölgeye devasa bir savaş makinesi göndererek gerilimi tırmandırması "bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti.

Siyonist Rejime Cılız Uyarı

Konuşmasında Lübnan’a yönelik olası bir kara harekatının "stratejik hata" olacağını kaydeden Macron, siyonist katillere karşı somut bir adım atmak yerine sadece nasihat vermekle yetindi. Batı’nın bu oyalama taktikleri, bölgedeki zulmün ateşine odun taşımaya devam ediyor.