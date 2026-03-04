  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Büyük Şeytan sarsılıyor: Riyad’daki CIA inine darbe! İstanbullular dikkat! AKOM'dan sert uyarı! Küresel zorba ABD’den kirli oyun: Haydut Trump’tan Hürmüz’de korsan hamlesi! Dev bankadan şok eden doğalgaz tahmini! Hamaney'in eşi ve torunu ABD'nin saldırısında öldürüldü Marco Rubio: "İran rejimini parça parça edeceğiz" LGBT seviciliğin sonu: Alman ordusu asker bulamıyor! Amerikan medyası: 'İsrail ve ABD, İranlı Kürt muhalifleri kullanmak istiyor' İran'ın başkenti Tahran'da peş peşe patlamalar oldu İsrail ordusu: "İran’ın gizli nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlendi"
Dünya ABD ve İsrail’den yeni saldırı! Tahran'da korkutan patlamalar
Dünya

ABD ve İsrail’den yeni saldırı! Tahran'da korkutan patlamalar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD ve İsrail’den yeni saldırı! Tahran'da korkutan patlamalar

ABD ve İsrail’in saldırılarıyla hedef alınan İran’ın başkenti Tahran’da yeni patlamalar meydana geldi.

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda en az 2 patlama yaşandı. Söz konusu patlamalar kentin uzak bölgelerinden de duyuldu.

Saldırıda hedef alınan yer ve hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Marco Rubio: "İran rejimini parça parça edeceğiz"
Marco Rubio: "İran rejimini parça parça edeceğiz"

Gündem

Marco Rubio: "İran rejimini parça parça edeceğiz"

Savaş tarihinde bir ilk! İran ABD'ye ait F-15'i düşürdüğünü açıkladı!
Savaş tarihinde bir ilk! İran ABD'ye ait F-15'i düşürdüğünü açıkladı!

Dünya

Savaş tarihinde bir ilk! İran ABD'ye ait F-15'i düşürdüğünü açıkladı!

Venezuelalılar İran için toplandı! ABD ve İsrail’e tepki gösterdiler
Venezuelalılar İran için toplandı! ABD ve İsrail’e tepki gösterdiler

Dünya

Venezuelalılar İran için toplandı! ABD ve İsrail’e tepki gösterdiler

İran bu kez sert vurdu! Siyonist işgalciler sığınaklara kaçtı
İran bu kez sert vurdu! Siyonist işgalciler sığınaklara kaçtı

Gündem

İran bu kez sert vurdu! Siyonist işgalciler sığınaklara kaçtı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23