İspanya'dan şerefli duruş! 'Suç ortağı olmayacağız'

İspanya’nın ABD uçaklarının İran'a saldırı için askeri üslerini kullanmasına izin vermemesi Washington’da krize yol açtı. İspanya İsrail'e karşı da Filistin'e destek vermiş limanlarını İsrail'e ait askeri ve ticari gemilere kapatmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran İslam Cumhuriyeti'ne saldırı için Amerikan uçaklarının İspanya’daki askeri üsleri kullanmasına izin verilmemesinin ardından ticari ilişkileri kesme tehdidine İspanya hükümeti yanıt verdi. Madrid yönetimi, ülkenin olası sonuçları karşılayacak kaynaklara sahip olduğunu açıkladı.

İspanya hükümeti, yaptığı açıklamada “olası etkileri karşılayacak ve etkilenebilecek sektörlere destek sağlayacak kaynaklara sahip olduklarını, ayrıca tedarik zincirlerini çeşitlendirebileceklerini” belirtti.

Hükümet ayrıca ABD ve diğer ülkelerle “karşılıklı faydaya dayalı” bir ticari ilişkiye sahip olduklarını vurguladı.

Açıklamada, “Eğer ABD yönetimi bu ilişkiyi gözden geçirmek istiyorsa bunu özel şirketlerin bağımsızlığına, uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ikili anlaşmalara saygı göstererek yapmalıdır” ifadelerine yer verildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de '' İspanya hükümetinin bu konudaki tutumu açık ve tutarlıdır. Ukrayna’da da, Gazze’de de savunduğumuz tutumla aynıdır.

Her şeyden önce, hepimizi koruyan uluslararası hukukun ihlal edilmesine hayır diyoruz; özellikle de en savunmasız olan sivil nüfusu koruyan hukukun. İkinci olarak, dünyanın sorunlarını yalnızca çatışmalarla ve bombalarla çözebileceği düşüncesine hayır diyoruz. Son olarak da geçmişin hatalarının tekrar edilmesine hayır diyoruz.

Bazılarının misilleme korkusu nedeniyle, dünya için kötü olan ve aynı zamanda değerlerimize ve çıkarlarımıza aykırı olan bir şeyin suç ortağı olmayacağız. Ülkemizin ekonomik, kurumsal ve ayrıca söylemeliyim ki ahlaki gücüne tam bir güven duyuyoruz.'' dedi.

ABD güçleri İspanya’da Rota Deniz Üssü ve Morón Hava Üssünü kullanıyor.

2003 yılında Irak’ın işgali sırasında ise o dönem Başbakan olan José María Aznar yönetimindeki İspanya, ABD’ye güçlü destek vermişti.

“İspanya ile tüm ticareti durduracağız”

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada İspanya’nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırılar için ABD uçaklarının askeri üsleri kullanmasına izin vermemesinin ardından İspanya ile ticari ilişkileri kesmekle tehdit etti. Trump ayrıca İngiltere’yi de daha fazla işbirliği yapmamakla eleştirdi.

Sol eğilimli Sánchez hükümeti, uzun süredir ABD askerlerinin bulunduğu iki üssün ancak Birleşmiş Milletler Şartı ile uyumlu faaliyetler için kullanılabileceğini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray’da Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesi sırasında gazetecilere “İspanya korkunçtu” dedi.

Trump ayrıca Sánchez’in NATO ülkelerinin savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarma çağrısına karşı çıkmasını da eleştirdi. Trump, ABD’nin ittifakta büyük bir yük taşıdığını savunuyor.

ABD Başkanı, “İspanya ile tüm ticareti durduracağız… Onlarla hiçbir ilişki istemiyoruz” diyerek Hazine Bakanı Scott Bessent’e İspanya ile tüm işlemlerin kesilmesi talimatını verdiğini söyledi.

Ancak Trump’ın İspanya ile ticareti nasıl durdurabileceği belirsizliğini koruyor. ABD Yüksek Mahkemesi daha önce Trump’ın keyfi gümrük vergileri uygulamak için kullandığı acil durum yetkilerini iptal etmişti.

79 yaşındaki Cumhuriyetçi lider, “Yarın hatta bugün İspanya ile ilgili her şeyi durdurabilirim, tüm ticari işleri… Onlara karşı istediğimi yapma hakkım var” ifadelerini kullandı.