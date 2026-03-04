  • İSTANBUL
Dünya Savaşa Fransa da katıldı: İran'dan fırlatılan İHA'ları vurmaya başladılar
Dünya

Savaşa Fransa da katıldı: İran'dan fırlatılan İHA'ları vurmaya başladılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Savaşa Fransa da katıldı: İran'dan fırlatılan İHA'ları vurmaya başladılar

ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasını ‘hukuksuzluk’ olarak tanımladıktan sonra ABD ve İsrail’e yardım için bölgeye savaş gemisi ve uçaklarını göndererek her zamanki iki yüzlülüklerini ortaya koyan Fransa’nın Dışişleri Bakanı, İran'dan fırlatılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alan İHA'ları havada imha ettiklerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasını ‘Hukuksuzluk’ ve ‘gayrimeşru’ olarak tanımladıktan sonra ABD ve İsrail’e yardım için Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle’ün Akdeniz’e hareket etmesi emrini vermişti.

HER ZAMANKİ GİBİ ZALİMLERİN SAFINDA

Hamaney'in öldürülmesini 'olumlu' mesajlarla karşılayarak İran'a karşı cephe alan Fransa, bu kez savaşa doğrudan katılarak İran'dan BAE'ye gönderilen İHA'ları savaş uçaklarıyla yok ettiğini duyurdu. 

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransız savaş uçakları Rafale aracılığıyla İran'dan fırlatılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alan İHA'ları havada imha ettiklerini açıklayarak zalimlerin safında savaşa resmen katıldıklarını açıkladı.

Yorumlar

Yorumlar

OSMAN GENÇ

Köpek köpeği ısırmazmış. Küfür tek millettir. Nasıl da birbirlerinin yardımına koşuyorlar. Bizler ise herşeyi seyrediyoruz. Bütün müslümanlar birbirinden nefret ediyor. Bunu da israil iyi değerlendiriyor.
