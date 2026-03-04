  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Büyük Şeytan sarsılıyor: Riyad’daki CIA inine darbe! İstanbullular dikkat! AKOM'dan sert uyarı! Küresel zorba ABD’den kirli oyun: Haydut Trump’tan Hürmüz’de korsan hamlesi! Dev bankadan şok eden doğalgaz tahmini! Hamaney'in eşi ve torunu ABD'nin saldırısında öldürüldü Marco Rubio: "İran rejimini parça parça edeceğiz" LGBT seviciliğin sonu: Alman ordusu asker bulamıyor! Amerikan medyası: 'İsrail ve ABD, İranlı Kürt muhalifleri kullanmak istiyor' İran'ın başkenti Tahran'da peş peşe patlamalar oldu İsrail ordusu: "İran’ın gizli nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlendi"
Gündem Sezai Temelli yeni isim aradıklarını açıkladı! DEM’in yeni ismi D-CHP olabilir...
Gündem

Sezai Temelli yeni isim aradıklarını açıkladı! DEM’in yeni ismi D-CHP olabilir...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sezai Temelli yeni isim aradıklarını açıkladı! DEM’in yeni ismi D-CHP olabilir...

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, partinin isim ve yapı değişikliğine gideceğini belirterek, bu yıl yapılması planlanan kongrede yeni bir stratejinin tartışılacağını belirterek “Gelişmeler karşısında kendimizi aynen tekrar edemeyiz” dedi. Temelli, partinin yeni isminde ‘Demokratik, Cumhuriyet ve Halk’ kelimelerinin kullanılacağını söylerken bu isimlerin arka arkaya kullanılması ise DEM'in yeni isminin eski ortağı CHP'nin ismiyle birebir benzemesine yol açacak. Böyle bir durumda DEM'in yeni ismi D-CHP olacak.

Sezai Temelli, İlke TV’de “Konuşma Zamanı” programında DEM Parti’ye ilişkin gündemdeki isim ve strateji değişikliği iddialarını değerlendirdi.

Temelli, Siyasi Partiler Kanunu gereği bu yıl kongre yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek “Kongremizi yapmak zorundayız. Kongrede yalnızca teknik bir süreç yürütülmeyecek. Aynı zamanda içinde bulunulan siyasi konjonktür de kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Bütün bu değişiklikler olurken kendimizi olduğu gibi aynen tekrar edemeyiz. Elbette gelişmeleri dikkate alacağız, bunu bünyemize katmanın yollarını arayacağız” dedi.

İSİM SEÇENEKLERİNİ TARTIŞIYORUZ

Programda gündeme gelen isim değişikliği iddialarına ilişkin de konuşan Temelli, bu konuda kesinleşmiş bir karar olmadığını ancak farklı seçeneklerin tartışıldığını açıkladı.

Temelli, “Demokratik Cumhuriyet Partisi olabilir, Demokratik Halk Partisi olabilir. Birçok şey olabilir” ifadelerini kullandı.

Geçmişte CHP ile seçim ortaklıkları yapan DEM Parti’nin demokratik, cumhuriyet ve halk isimlerini kullanmak istediği, böyle bir durumda da partinin adının D-CHP olarak belirlenme olasılığı ortaya çıkıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23