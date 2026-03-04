Sezai Temelli yeni isim aradıklarını açıkladı! DEM’in yeni ismi D-CHP olabilir...
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, partinin isim ve yapı değişikliğine gideceğini belirterek, bu yıl yapılması planlanan kongrede yeni bir stratejinin tartışılacağını belirterek “Gelişmeler karşısında kendimizi aynen tekrar edemeyiz” dedi. Temelli, partinin yeni isminde ‘Demokratik, Cumhuriyet ve Halk’ kelimelerinin kullanılacağını söylerken bu isimlerin arka arkaya kullanılması ise DEM'in yeni isminin eski ortağı CHP'nin ismiyle birebir benzemesine yol açacak. Böyle bir durumda DEM'in yeni ismi D-CHP olacak.
Sezai Temelli, İlke TV’de “Konuşma Zamanı” programında DEM Parti’ye ilişkin gündemdeki isim ve strateji değişikliği iddialarını değerlendirdi.
Temelli, Siyasi Partiler Kanunu gereği bu yıl kongre yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek “Kongremizi yapmak zorundayız. Kongrede yalnızca teknik bir süreç yürütülmeyecek. Aynı zamanda içinde bulunulan siyasi konjonktür de kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Bütün bu değişiklikler olurken kendimizi olduğu gibi aynen tekrar edemeyiz. Elbette gelişmeleri dikkate alacağız, bunu bünyemize katmanın yollarını arayacağız” dedi.
İSİM SEÇENEKLERİNİ TARTIŞIYORUZ
Programda gündeme gelen isim değişikliği iddialarına ilişkin de konuşan Temelli, bu konuda kesinleşmiş bir karar olmadığını ancak farklı seçeneklerin tartışıldığını açıkladı.
Temelli, “Demokratik Cumhuriyet Partisi olabilir, Demokratik Halk Partisi olabilir. Birçok şey olabilir” ifadelerini kullandı.
Geçmişte CHP ile seçim ortaklıkları yapan DEM Parti’nin demokratik, cumhuriyet ve halk isimlerini kullanmak istediği, böyle bir durumda da partinin adının D-CHP olarak belirlenme olasılığı ortaya çıkıyor.