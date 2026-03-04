  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü sanatçı Ramazan'da Hatay'a gitti: Depremzede ailelere yardımıyla gönülleri fethetti! ‘Pas’tan yüksek iletkenli mürekkep Savunma sanayisine hizmet edecek Fenerbahçe'de flaş Asensio kararı: Gaziantep'e götürülmedi Yok artık dedirten gelişme! Arda Turan'a büyük teklif: Dünya devinin başına geçiyor Cem Küçük'ten şok eden açıklama: Yarın en az 100 kişi ölecek Yılda sadece iki ay toplanıyor! Doğada zehirli, piştiğinde şifalı oluyor Uzman isimden şok açıklama geldi! Bebeklerde ihmal edilirse dedi ve ekledi... Kutsal emanetler bu şehre çok yakıştı
Ramazan
10
Yeniakit Publisher
Yağların gücü imdada yetişiyor: 1 damla sürmek yetiyor: Oruçluyken baş ağrısına...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Yağların gücü imdada yetişiyor: 1 damla sürmek yetiyor: Oruçluyken baş ağrısına...

Ramazan ayında baş ağrıları için doğal şifa yöntemleri denenebilir.

#1
Foto - Yağların gücü imdada yetişiyor: 1 damla sürmek yetiyor: Oruçluyken baş ağrısına...

Oruç tutarken baş ağrısı, özellikle uzun süre açlık ve susuzluk nedeniyle sıkça karşılaşılan bir durum. Ancak, doğru yöntemlerle bu rahatsızlık hafifletilebilir. İşte oruçluyken baş ağrısına iyi gelen basit ve etkili bir çözüm…

#2
Foto - Yağların gücü imdada yetişiyor: 1 damla sürmek yetiyor: Oruçluyken baş ağrısına...

Ramazan ayında oruç tutarken, açlık ve susuzluk, baş ağrısına neden olabilir. Bu ağrılar, gün boyu susuz kalmanın, uykusuzluğun ve yetersiz beslenmenin bir sonucu olarak gelişebilir. Ancak, oruçlu olduğumuzda, ilaç kullanmak genellikle kaçınılması gereken bir durumdur. Peki, oruçluyken baş ağrısı nasıl geçer?

#3
Foto - Yağların gücü imdada yetişiyor: 1 damla sürmek yetiyor: Oruçluyken baş ağrısına...

Bunun için yağların gücü imdada yetişiyor. Bazı bitkisel yağlar, oruçlu iken bile baş ağrısını hafifletebilecek özelliklere sahip. Hem pratik hem de kolay uygulanabilir bu yöntemi keşfetmek, oruç tutarken rahatlamanızı sağlayabilir.

#4
Foto - Yağların gücü imdada yetişiyor: 1 damla sürmek yetiyor: Oruçluyken baş ağrısına...

Oruç tutarken baş ağrısı, özellikle uzun süre açlık ve susuzluk nedeniyle sıkça karşılaşılan bir sorun olabilir. Ancak, oruçluyken ilaç kullanmak genellikle kaçınılması gereken bir durumdur. Neyse ki, baş ağrılarını hafifletmek için doğal ve etkili bazı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri, nane yağı gibi doğal bitkisel yağları kullanmaktır. Nane Yağı ile Baş Ağrısını Hafifletmek Nane yağı, baş ağrısına karşı etkili bir çözüm sunabilir. Özellikle migren tipi baş ağrılarında rahatlatıcı etkisiyle bilinir. Oruçlu olduğunuzda, sadece bir damla nane yağı bile baş ağrınızı hafifletmek için yeterli olabilir.

#5
Foto - Yağların gücü imdada yetişiyor: 1 damla sürmek yetiyor: Oruçluyken baş ağrısına...

İşte nasıl kullanılacağı: Bir damla nane yağını, parmak uçlarınıza damlatın ve alnınızın ortasına nazikçe masaj yaparak uygulayın. Aynı şekilde, boyun bölgesine de hafifçe masaj yapabilirsiniz. Bu, kan dolaşımını hızlandırarak baş ağrısını hafifletebilir.

#6
Foto - Yağların gücü imdada yetişiyor: 1 damla sürmek yetiyor: Oruçluyken baş ağrısına...

Nane yağındaki mentol, baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olan bir bileşiktir. Ayrıca nane yağı, serinletici etkisiyle, başınızı rahatlatabilir ve gerilimi azaltabilir.

#7
Foto - Yağların gücü imdada yetişiyor: 1 damla sürmek yetiyor: Oruçluyken baş ağrısına...

Bir diğer etkili çözüm ise limon yağıdır. Limon yağı, özellikle sinüs kaynaklı baş ağrılarında faydalıdır. Yine bir damla limon yağı, bir parça pamuk veya bir bezle koklanabilir. Limon yağının ferahlatıcı etkisi, baş ağrısını hafifletebilir.

#8
Foto - Yağların gücü imdada yetişiyor: 1 damla sürmek yetiyor: Oruçluyken baş ağrısına...

Lavanta yağı da baş ağrısını hafifletmek için etkili bir yöntemdir. Lavanta, rahatlatıcı ve sakinleştirici özelliklere sahiptir. Baş ağrınız başladığında, bir damla lavanta yağı ile alnınıza masaj yaparak rahatlayabilirsiniz.

#9
Foto - Yağların gücü imdada yetişiyor: 1 damla sürmek yetiyor: Oruçluyken baş ağrısına...

YAĞLARI KULLANMANIN PÜF NOKTALARI Bu yağları kullanırken, oruçlu olduğunuz için ağız yoluyla almamaya özen gösterin. Uygulama sırasında, aşırıya kaçmamak ve yalnızca bir damla kullanmak yeterlidir. Yağları doğrudan cildinize uygulamadan önce, bir alerji testi yapmak iyi bir fikir olabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski düzen çatırdıyor! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de tarihi "İran" uyarısı
Gündem

Eski düzen çatırdıyor! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de tarihi "İran" uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar programında, bölgedeki ve dü..
Dubai balonu patlıyor! Bugün 123 İHA ve 11 balistik füze atıldı
Dünya

Dubai balonu patlıyor! Bugün 123 İHA ve 11 balistik füze atıldı

Yapay şehir Dubai'nin ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan açıklamada "Bugün 123 insansız hava aracı ve 11 balistik füze engelle..
ABD Donanması Bahreyn’de Şoka Uğradı: Korku dolu anlar kamerada
Gündem

ABD Donanması Bahreyn’de Şoka Uğradı: Korku dolu anlar kamerada

Bahreyn’de bulunan ABD Deniz filosuna yönelik gerçekleştirilen saldırı anları, Amerikan askerlerinin kendi kameralarına yansıdı. Görüntülerd..
Körfez'de Samp-T paniği! İtalya'dan acil hava savunma desteği
Gündem

Körfez'de Samp-T paniği! İtalya'dan acil hava savunma desteği

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık Körfez ülkelerini hedef alan misillemeleri, bölgede savunma krizini tetikledi. İtalya Savunma B..
Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı!
Gündem

Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı!

ABD’nin uçak gemileri karşısında eli ayağı birbirine dolanan Emin Çölaşan ve hempaları "bunları batırmak imkansız" diye hayranlık seansları ..
ABD'ye rahat yok! SİHA'lar peş peşe saldırıyor
Dünya

ABD'ye rahat yok! SİHA'lar peş peşe saldırıyor

Irak'ın Erbil kentinde Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu ile üssüne atılan SİHA'lar sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23