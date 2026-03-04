Yağların gücü imdada yetişiyor: 1 damla sürmek yetiyor: Oruçluyken baş ağrısına...

Oruç tutarken baş ağrısı, özellikle uzun süre açlık ve susuzluk nedeniyle sıkça karşılaşılan bir sorun olabilir. Ancak, oruçluyken ilaç kullanmak genellikle kaçınılması gereken bir durumdur. Neyse ki, baş ağrılarını hafifletmek için doğal ve etkili bazı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri, nane yağı gibi doğal bitkisel yağları kullanmaktır. Nane Yağı ile Baş Ağrısını Hafifletmek Nane yağı, baş ağrısına karşı etkili bir çözüm sunabilir. Özellikle migren tipi baş ağrılarında rahatlatıcı etkisiyle bilinir. Oruçlu olduğunuzda, sadece bir damla nane yağı bile baş ağrınızı hafifletmek için yeterli olabilir.