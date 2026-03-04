  • İSTANBUL
Gündem ABD'den dünyaya, DEM Parti'den evlere 'ailesiz kadın' vaadi!
Gündem

ABD'den dünyaya, DEM Parti'den evlere 'ailesiz kadın' vaadi!

Yeniakit Publisher
LGBT'nin mucidi ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü süreçte Kürtleri yeni bir çatışmanın içine çekme planlarının tartışıldığı bir dönemde, DEM Parti’nin “yeni dünya düzeni” yorumu gündem oldu.

Ortadoğu’da savaşın giderek genişlediği, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü süreçte bölgedeki Kürt halkını yeni bir savaşa kurban etme planlarının tartışıldığı bir dönemde DEM Parti’nin “yeni dünya düzeni” yorumunun ne olduğu da ortaya çıktı.

 

DEM Parti Milletvekili Ceylan Akça yaptığı açıklamada, “Yeni bir dünya inşa ediliyor. Bir öncekini inşa eden erkekler bizi aile parantezinde bırakmakta ısrarcıydılar. Bu defa da o parantezde bırakmakta ısrarcılar. Diyorlar ‘Aile yılı’. Hiç kimse bizi aile ve ev parantezinin içine koyamaz” ifadelerini kullandı.

Yıllarca Kürt halkını peşinden sürükleyen, Kobani söylemiyle yola çıkıp içeride kendilerinden olmayan Kürtleri tasfiye operasyonlarının başında duran DEM Parti’nin bugün geldiği nokta ise dikkat çekiyor. Bir zamanlar büyük hayaller sattırarak ortaya çıkan hareket, yıllar sonra Kobani’de geldiği noktayı “demokratik belediyecilik” söylemine indirgerken, stratejik beceriksizliğini de fiilen kabul ederek siyaset alanını coğrafyadan ev içi düzene kadar daraltmış görünüyor.

Bu kez de ekolojik cinsiyetçilik ve LGBT eksenli ideolojik terminoloji üzerinden, yıllarca peşinden gittiği ABD’nin yaptığı gibi aile kurumunu “demokratikleştirme” projesini tartışmaya açıyor. ABD’nin Ortadoğu’ya demokrasi getirme yöntemlerini bu kez PKK’nın teçhizatlarıyla bölgenin ailelerinin deneyip denemeyeceği ise henüz bilinmiyor.

 

Ortadoğu’da savaşın gölgesi büyürken ve yeni hesaplar yapılırken, bir zamanlar “Ortadoğu’nun kaderini değiştirme” iddiasıyla ortaya çıkan aktörlerin bugün geldiği noktanın aile tartışmaları olması ise birçok çevre tarafından siyasi iflasın açık göstergesi olarak değerlendiriliyor.

