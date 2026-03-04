İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu

Teknoloji devi Apple’ın "sarsılmaz" olarak pazarladığı iPhone güvenliği, Tel Aviv’de duvara tosladı. Görev başındaki bir gazetecinin telefonunun İsrail güvenlik güçlerince saniyeler içinde şifresiz şekilde erişime açılması, akıllı telefonlardaki casus yazılım ve siber istihbarat gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Şifreleri Sifırlayan Karanlık Teknoloji

Uzmanlar, İsrail’in bu tür erişimler için sıradan yöntemlerin ötesine geçtiğine dikkat çekiyor. Bu operasyonlarda özellikle İsrail merkezli Cellebrite firması tarafından üretilen adli bilişim cihazlarının başrol oynadığı belirtiliyor. UFED adı verilen bu sistemler, cihazın veri portuna bağlanarak koruma kalkanlarını devre dışı bırakabiliyor ve tüm özel verilere ulaşabiliyor.

Bir diğer siber silah ise dünya genelinde skandallarla anılan NSO Group imzalı Pegasus yazılımı. Kullanıcının hiçbir linke tıklamasına gerek kalmadan cihaza sızabilen bu "sıfır tıklama" (zero-click) teknolojisi, mahremiyeti tamamen ortadan kaldırıyor.

Apple ve İsrail Hattındaki Girift İlişkiler

Apple her ne kadar "arka kapı" iddialarını reddetse de, şirketin İsrail ile olan organik bağı kafalarda soru işareti bırakıyor. ABD dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge merkezini İsrail’de bulunduran Apple, bölgedeki teknoloji şirketlerini bünyesine katarak büyümesini sürdürüyor. 2013 yılında satın alınan yüz tanıma uzmanı PrimeSense gibi firmalar, bu iş birliğinin sadece bir halkası. Ayrıca teknoloji devinin, bağış platformları aracılığıyla bölgedeki tartışmalı oluşumlara finansal zemin sağladığı iddiaları da tepki çekmeye devam ediyor.

Kamera Neden Bantlanıyor?

Haber takibi yapan gazetecinin telefon kamerasının bantlanması, akıllara İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun benzer önlemlerini getirdi. Siber güvenlik uzmanlarına göre bu durumun sebebi oldukça net: Gelişmiş casus yazılımlar, kullanıcının ruhu bile duymadan kamerayı ve mikrofonu aktif hale getirip ortam dinlemesi veya görüntü kaydı yapabiliyor. Netanyahu’nun bile kendi geliştirdikleri bu canavarın kendisine dönmesinden korkarak kamerasını bantladığı ifade ediliyor.