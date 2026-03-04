  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
35 ilde büyük operasyon başlatıldı! Çok sayıda gözaltı var İran bu kez sert vurdu! Siyonist işgalciler sığınaklara kaçtı Ahmedinejad yaşıyor! Şehitlik ziyaretinde görüntülendi Savaş tarihinde bir ilk! İran ABD'ye ait F-15'i düşürdüğünü açıkladı! Devrim Muhafızları "Tam kontrol" dedi, Siyonist sığınaklara kaçtı! Tapuda "Avukat" dönemi başlıyor: Mülkiyete hukuk zırhı Katil İsrail’den Lübnan’da gece yarısı katliamı: Şehitler var! Suçlu arayan veli aynaya baksın! "Yahudilerin sonu yaklaşıyor!" Finans baronları tetikte: Savaş korkusu doları azdırdı, Avrupa ekonomisi can çekişiyor!
Gündem İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu
Gündem

İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu

CNN TÜRK muhabirinin telefonunun şifresiz açılması ve kameraların bantlanması, "güvenli" denilen sistemlerin arkasındaki karanlık ilişkileri ve İsrail merkezli siber casusluk ağını yeniden tartışmaya açtı.

Teknoloji devi Apple’ın "sarsılmaz" olarak pazarladığı iPhone güvenliği, Tel Aviv’de duvara tosladı. Görev başındaki bir gazetecinin telefonunun İsrail güvenlik güçlerince saniyeler içinde şifresiz şekilde erişime açılması, akıllı telefonlardaki casus yazılım ve siber istihbarat gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Şifreleri Sifırlayan Karanlık Teknoloji

Uzmanlar, İsrail’in bu tür erişimler için sıradan yöntemlerin ötesine geçtiğine dikkat çekiyor. Bu operasyonlarda özellikle İsrail merkezli Cellebrite firması tarafından üretilen adli bilişim cihazlarının başrol oynadığı belirtiliyor. UFED adı verilen bu sistemler, cihazın veri portuna bağlanarak koruma kalkanlarını devre dışı bırakabiliyor ve tüm özel verilere ulaşabiliyor.

Bir diğer siber silah ise dünya genelinde skandallarla anılan NSO Group imzalı Pegasus yazılımı. Kullanıcının hiçbir linke tıklamasına gerek kalmadan cihaza sızabilen bu "sıfır tıklama" (zero-click) teknolojisi, mahremiyeti tamamen ortadan kaldırıyor.

Apple ve İsrail Hattındaki Girift İlişkiler

Apple her ne kadar "arka kapı" iddialarını reddetse de, şirketin İsrail ile olan organik bağı kafalarda soru işareti bırakıyor. ABD dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge merkezini İsrail’de bulunduran Apple, bölgedeki teknoloji şirketlerini bünyesine katarak büyümesini sürdürüyor. 2013 yılında satın alınan yüz tanıma uzmanı PrimeSense gibi firmalar, bu iş birliğinin sadece bir halkası. Ayrıca teknoloji devinin, bağış platformları aracılığıyla bölgedeki tartışmalı oluşumlara finansal zemin sağladığı iddiaları da tepki çekmeye devam ediyor.

Kamera Neden Bantlanıyor?

Haber takibi yapan gazetecinin telefon kamerasının bantlanması, akıllara İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun benzer önlemlerini getirdi. Siber güvenlik uzmanlarına göre bu durumun sebebi oldukça net: Gelişmiş casus yazılımlar, kullanıcının ruhu bile duymadan kamerayı ve mikrofonu aktif hale getirip ortam dinlemesi veya görüntü kaydı yapabiliyor. Netanyahu’nun bile kendi geliştirdikleri bu canavarın kendisine dönmesinden korkarak kamerasını bantladığı ifade ediliyor.

Tel Aviv füze sağanağı altında! Demir kubbe kalmadı bütün füzeler vuruyor!
Tel Aviv füze sağanağı altında! Demir kubbe kalmadı bütün füzeler vuruyor!

Gündem

Tel Aviv füze sağanağı altında! Demir kubbe kalmadı bütün füzeler vuruyor!

Tel Aviv’de siren sesleri, Tahran’da patlamalar! Ortadoğu ateş çemberi
Tel Aviv’de siren sesleri, Tahran’da patlamalar! Ortadoğu ateş çemberi

Dünya

Tel Aviv’de siren sesleri, Tahran’da patlamalar! Ortadoğu ateş çemberi

İran'dan yeni saldırı! Tel Aviv alevler içinde kaldı
İran'dan yeni saldırı! Tel Aviv alevler içinde kaldı

Dünya

İran'dan yeni saldırı! Tel Aviv alevler içinde kaldı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah kul

Kırıldığı falan yok muhtemelen mühendislik şifresi verilmiştir siyonist lere nede olsa hepsi şeytan
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23