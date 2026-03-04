Aliyev’den İran'a taziye ziyareti

  • İSTANBUL
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran lideri Ali Hamaney ile çok sayıda sivilin ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'ın Bakü Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Demirçilu tarafından karşılanan Aliyev, Büyükelçilik'te açılan taziye defterine yazdı. Aliyev, İran'a yaptığı ziyaretlerde Hamaney ile görüşmelerini her zaman en hoş izlenimlerle hatırlayacağını da söyledi.

Büyükelçi Demirçilu, Büyükelçiliğe gelerek taziyede bulunduğu için Aliyev'e teşekkür etti.

