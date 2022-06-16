Ezan’ın aslına rücû edişinin 72. yıldönümü

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Bugün, millet nezdinde hiçbir karşılığı bulunmamasına rağmen 18 yıl boyunca ezanı aslından okumayı yasaklayan CHP zulmünün sona erişinin 72. yıldönümü. CHP’nin Arapça ezan yasağı, milletin adamı Adnan Menderes tarafından 16 Haziran 1950’de kaldırılmış ve Ezan-ı Muhammedi aslına rücu etmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tek partili döneminde, millet nezdinde hiçbir karşılığı olmamasına rağmen 18 sene boyunca dayatılan Türkçe Ezan, ilk olarak 30 Ocak 1932’de Fatih Camii’nde okunmuştu. CHP’nin milli şefi olarak bilinen İsmet İnönü döneminde, bir kanunla yasal zemin kazandırılan Arapça ezan yasağı, Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi ile bundan tam 72 yıl önce, 16 Haziran 1950’de kaldırıldı. Toplum nezdinde hiçbir karşılığı olmayan bu uygulamaya Anadolu’nun birçok şehrinde tepki gösterilerek ezan asli haliyle okunmaya devam edildi. Arapça okumakta ısrar edenler hakkında soruşturma açılırken, zulme karşı çıkanların kimi para cezasına çarptırıldı, kimi de ağır ceza mahkemesinde yargılandı.

Arapça ezan okuma yasağını kaldırarak ilahi sedanın yeniden aslına uygun okunmasını sağlayan milletin adamı Adnan Menderes, bu hizmetin bedelini darbeciler tarafından idam edilerek canıyla ödedi.