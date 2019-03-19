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Ezana Taksim'de ıslık, Yeni Zelanda da saygı!

Yeni Zelanda'da bir grup öğrenci, terör saldırısında 50 kişinin şehit olduğu caminin önüne gelerek okunan ezanı saygıyla dinledi ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda ise İslam düşmanları İstanbul Taksim'de ezanı ıslıklamışlardı.

19 Mart 2019 Salı 13:21

Geçtiğimiz cuma günü Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen 50 Müslümanın şehit edildiği terör saldırısının ardından Yeni Zelanda halkı, teröre karşı duruşuyla İslam dünyasının takdirini topladı.

Hristiyanlar ezanı saygıyla dinledi

Çoğunluğu Hristiyan olan Yeni Zelanda'da bir grup öğrenci, saygı duruşunda ezan dinledi. Bu görüntüler, 8 Mart provokasyonunda yer alanlara ders olacak cinsten.

Taksim’de ezanı ıslıklamışlardı

İstanbul Taksim'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde provokatif eylemler gerçekleştirilmişti. CHP ve HDP'lilerin de alanda olduğu eylemlerde, din düşmanları ezan okunurken ıslıklamışlar,  rezalet büyük tepkilere neden olmuştu.

Ezana yapılan saygısızlık, siyasiler arasında da tartışma konusuydu.

(Taksim'de ezana büyük saygısızlık)

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:21
  1. İstanbul
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  3. ezan
  4. Yeni Zelanda
  5. ıslık
  6. saygı
  7. terör

YORUM YAZ

  • AMİN AMİN 58 dk önce
    ALLAHIM ORADA O EZANI DİNLİYENKULARINIDÜNYANIN NERESİNDE İSLAMI DUYANI DOĞAN BEBELERİRİ İSLAMLAN ŞEREFLENDİR ŞUAN DUASINI KABUL ETİĞİN YETİMİN MAZLUMUN SEVDİĞİNİN HÜRMETİNE AMİN AMİN
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 1 sa önce
    eskiden kervanla haca gidenleri yolda soymak isteyen eşkiya kervanı durdurup herkesi soyar yaşlı bir adam elinin emeği ile kazandığı parayı alan eşkiya başına etme oğlum der laf anlamaz yaşlı adamıda soyar adaın aklına oğlum der senin adın ne muhammet der adam olamaz der benim peygamberimin ismindeki adam eşkiyalık yapamaz sşkiya bundan etkilenir parayı geri verir az sonra tekrar kervanı durdurup parayı ister banane der tam o sırada adamın aklına gelir senin babanın adı ne der ahmet olamazder eşkiyaya tekrar parasını geri verir eşkiya az sonra tekrar kervanı durdurup der bana ne der parayı geri ister adam tekrar der oğlum senin dedenin adı ne mıgırıçyan der ha tamam al bu para sana olsun der bunların ilerisini araştırın bakın nerelere dayanıyor.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Türkiyede ezan ıslıklayan olmadı ki. Siz hangi ezana ıslıktan bahsediyorsunuz?

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