Ezana Taksim'de ıslık, Yeni Zelanda da saygı!
Yeni Zelanda'da bir grup öğrenci, terör saldırısında 50 kişinin şehit olduğu caminin önüne gelerek okunan ezanı saygıyla dinledi ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda ise İslam düşmanları İstanbul Taksim'de ezanı ıslıklamışlardı.19 Mart 2019 Salı 13:21
Geçtiğimiz cuma günü Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen 50 Müslümanın şehit edildiği terör saldırısının ardından Yeni Zelanda halkı, teröre karşı duruşuyla İslam dünyasının takdirini topladı.
Hristiyanlar ezanı saygıyla dinledi
Çoğunluğu Hristiyan olan Yeni Zelanda'da bir grup öğrenci, saygı duruşunda ezan dinledi. Bu görüntüler, 8 Mart provokasyonunda yer alanlara ders olacak cinsten.
Taksim’de ezanı ıslıklamışlardı
İstanbul Taksim'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde provokatif eylemler gerçekleştirilmişti. CHP ve HDP'lilerin de alanda olduğu eylemlerde, din düşmanları ezan okunurken ıslıklamışlar, rezalet büyük tepkilere neden olmuştu.
Ezana yapılan saygısızlık, siyasiler arasında da tartışma konusuydu.
(Taksim'de ezana büyük saygısızlık)
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