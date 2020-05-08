Eyyübiye’de salgına karşı çalışmalar devam ediyor
Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Salgının görüldüğü ilk andan itibaren hummalı bir şekilde çalışma yürüten ekipler, ilçede temizlik seferberliği devam ediyor. İlçede cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüten ekipler, her alanı deterjanlı köpüklü su ile yıkayıp daha sonra dezenfekte ediyor.