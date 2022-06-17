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Medya Eyvah rezil film Recep İvedik geliyor!
Medya

Eyvah rezil film Recep İvedik geliyor!

Recep İvedik isimli küfür serisinin 7. filmini çevirmeye başlayan oyuncu Şahan Gökbakar, yeni filminden kareler paylaştı... Yaptıkları işlerle milyonları cebine doldurup halktan biriymiş rolü kesen Recep İvedik rezilliği 7. seriyle yine kötü örnek olmaya devam edecek...

Yeniakit Publisher
2022-06-17 11:09:00 -
Eyvah rezil film Recep İvedik geliyor!

Oyuncu Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı, gişe rekortmeni filmi Recep İvedik serisinin 7.sinden ilk kareler özel yayın platformu Disney Plus'ta yayınlandı. Meraklılarının dört gözle beklediği filmin konusu ve yayın tarihi de belli oldu. Setten kareleri paylaşan Gökbakar "Çekimleri yarıladık. Kısmetse sonbahar aylarında sadece Disney+ ta. Recep İvedik 7 ile buluşacağız" notunu düştü..
Rekorları alt üst etmeye geliyor! Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler yayınlandı gerim sayım başladı

Oyuncu Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik 7'den ilk kareler özel yayın platformu olan Disney Plus'ta yayınlandı. Çekimleri Ayvalık'ta devam ederken, Gökbakar filmin setinden ilk kareleri paylaştı. Filmin konusu ve yayın tarihi de belli oldu.

 

Çekimleri Ayvalık'ta devam ediyor

Recep İvedik serisinin yeni filminin çekimleri Ayvalık'ta sürüyor. Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7’nin setinden ilk kareleri paylaştı. Merakla beklenen serinin konusu da belli oldu.

İlk kareler yayınlandı

Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan ‘Recep İvedik 7’nin setinden ilk kareler yayınlandı.

Sonbahar aylarında buluşacağız

Setten kareleri paylaşan Şahan Gökbakar, "Setten sizin için seçtik. Çekimleri yarıladık. Kısmetse sonbahar aylarında sadece Disney+ ta. Recep İvedik 7 ile buluşacağız" notunu düştü

Konusu da belli oldu

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.

Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus'ta yayınlanacak olan Recep İvedik 7'de Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor. Yeni filmde Recep İvedik, köye göç ediyor.

 

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