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Eyvah ki ne eyvah! Behlül ve Bihter geri dönüyor

Türk televizyon tarihinin en rezil dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'nun oyuncuları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un aynı projede rol alacağı iddiaları doğrulandı. Kıvanç Tatlıtuğ dizi ile ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 12:52:00 -
Eyvah ki ne eyvah! Behlül ve Bihter geri dönüyor

Türk televizyon tarihinin en rezil dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'nun oyuncuları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un aynı projede rol alacağı iddiaları doğrulandı. Kıvanç Tatlıtuğ dizi ile ilgili açıklama yaptı.

İkilinin Netflix yapımı bir dizide birlikte rol alacakları iddiaları geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Beren Saat konu hakkında sessizliğini korurken, Tatlıtuğ "Bir süre Amerika'ya gideceğim. Bir sinema filmi var. Sonra döneceğim, İstanbul'da projelere bakacağım" ifadeleriyle iddiaları doğruladı.

 

 

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Yorumlar

hadi ordan

aşkı memnu Türk edebiyat tarihinin en önemli romanlarından biri , dizisi de öyle tutulan bir dizi ki 12 yıldır hala reyting alıyor ve izleniyor..sizi kaç kişi açıp okuyor veya tv nizi izliyor siz asıl ona bakıp eyvah eyvah deyin bence..

teoman

"Hadi ordan" diye biri edebiyattan bahsetmiş. Ahlaksızlığı öne çıkaran edebiyattan mı bahsediyor.. Ahlaki bozuk olan biri için Aşk-ı memnuyu övmesi normaldir..
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