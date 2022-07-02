Eyvah ki ne eyvah! Behlül ve Bihter geri dönüyor

Türk televizyon tarihinin en rezil dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'nun oyuncuları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un aynı projede rol alacağı iddiaları doğrulandı. Kıvanç Tatlıtuğ dizi ile ilgili açıklama yaptı.

İkilinin Netflix yapımı bir dizide birlikte rol alacakları iddiaları geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Beren Saat konu hakkında sessizliğini korurken, Tatlıtuğ "Bir süre Amerika'ya gideceğim. Bir sinema filmi var. Sonra döneceğim, İstanbul'da projelere bakacağım" ifadeleriyle iddiaları doğruladı.