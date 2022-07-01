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Spor Eyvah! Gol kaçırma uzmanı geri dönüyor...
Spor

Eyvah! Gol kaçırma uzmanı geri dönüyor...

Beşiktaş'ta kötü bir sezon geçiren ve taraftarların geldiği ilk günden beri eleştirdiği Batshuayi yeniden gündeme geldi. Siyah-beyazlılarda kaçırdığı gollerle ilk önce Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasına sebep olduğu söylenen Batshuayi devamında Önder Karaveli'yi de takımda tutamadı. Şimdi ise Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk'un Belçikalı ismi istediği konuşuluyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 16:24:00 -
Eyvah! Gol kaçırma uzmanı geri dönüyor...

Beşiktaş'ta kötü bir sezon geçiren ve taraftarların geldiği ilk günden beri eleştirdiği Batshuayi yeniden gündeme geldi. Siyah-beyazlılarda kaçırdığı gollerle ilk önce Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasına sebep olduğu söylenen Batshuayi devamında Önder Karaveli'yi de takımda tutamadı. Şimdi ise Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk'un Belçikalı ismi istediği konuşuluyor.

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer düğmesine basıldı. Takımın başına Okan Buruk'un geçmesinin ardından revizyona giden sarı-kırmızılılarda gündem forvet transferi. Gomis'in ilerleyen yaşı ve Mostafa Mohamed'in inişli çıkışlı performansından dolayı yeni bir golcü takviyesi isteyen tecrübeli çalıştırıcı gözüne Beşiktaş'ın eski forveti Batshuayi'yi kestirdi.

Sarı-Kırmızılı ekibin, sezonu Beşiktaş 'ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi ile transfer görüşmesi yaptığı öne sürüldü. Siyah-Beyazlı takımdaki performansı beğenilmeyen, özellikle kaçırdığı gollerle birçok maçta tepki çeken 28 yaşındaki santrfor, takımı Chelsea'ye geri döndü, ancak kadroda düşünülmüyor. Galatasaray'ın da tıpkı Beşiktaş gibi golcü futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Belçikalı santrforun da kariyerine Türkiye'de devam etme düşüncesine sıcak yaklaştığı, gelen haberler arasında.

TARAFTAR KARŞI ÇIKIYOR: SAKIN ALMAYIN!

Galatasaray taraftarı bu haberin çıkmasının ardından sosyal medyada Batshuayi'nin gelmemesi için yönetime binlerce mesaj attı. Batshuayi'nin Sergen Yalçın'ı ve devamında Önder Karaveli'yi kaçırdığı gollerle görevinden ettiği konuşulurken, şimdi de sırada Okan Buruk'un olacağı yazılmaya başlandı.

 

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