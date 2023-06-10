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Dünya Eyvah eyvah! Putin nükleer silah için tarih verdi
Dünya

Eyvah eyvah! Putin nükleer silah için tarih verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-10 07:09:00 -
Eyvah eyvah! Putin nükleer silah için tarih verdi

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin dünyayı endişelendiren bir açıklama yaptı. Rusya'nın Belarus'a konuşlandıracağını açıkladığı taktik nükleer silahlar hakkında Devlet Başkanı Vladimir Putin tarih verdi. Putin, silahların 7-8 Temmuz’a kadar yerleştirileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ile Soçi'de görüştü. Görüşmede konu, Rusya'nın Belarus'a konuşlandırılacağını açıkladığı taktik nükleer silahlardı. Putin, silahların Belarus'a konuşlandırılmasına ilişkin tarih verdi.

Putin, “Her şey plana göre gider. 7-8 Temmuz’da ilgili tesislerin hazırlıkları sona eriyor ve ilgili silah türlerinin bölgenizde konuşlandırılmasıyla ilgili etkinliklere derhal başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, mart ayında yaptığı açıklamada, Belarus'a ‘İskender’ yüksek hassasiyetli füze sistemlerini teslim ettiklerini söylemiş, sistemlerin taktik nükleer silahla donatılacağını kaydetmişti.

Putin ve Lukaşenko'nun görüşmesinde güvenlik konusundaki iş birliği de ele alındı. Rusya ve Belarus önceki görüşmede ortak bir askeri birlik kurulacağını açıklamıştı.

Ukrayna ile savaşın başlangıcından bu yana Rusya Belarus'ta 9 bin asker bulunduruyor. Bu nedenle Avrupa Birliği Rusya ile birlikte Belarus'a da yaptırım uyguluyor. Görüşmede, yaptırımlar da konuşuldu, ikili yaptırımlara tepki gösterdi ve “Yaptırımların kaldırılmasını umuyoruz. Bunun hakkında konuşmamıza bile gerek yok. Güçlerimize ve kendimize odaklanmalıyız” ifadeleri kullanıldı.
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