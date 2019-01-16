Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 filminin konusu! Hangi oyuncular rol aldı?

Sevilerek izlenen gişe rekorları kıran Eyvah Eyvah filminin üçüncü serisi renkli karakterleri, komik olayları ile izleyenleri hem güldürüp hem duygulandırıyor. Peki, Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Eyvah Eyvah 3 filminin oyuncu kadrosu

Çekimleri Geyikli’de gerçekleşen Eyvah Eyvah 3’ün yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken, başrollerde yine Ata Demirer, Özge Bozok ve Demet Akbağ yer alıyor. Ayrıca Cengiz Bozkurt, Serra Yılmaz ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler de Eyvah Eyvah 3’te konuk olarak yer alıyor.

Eyvah Eyvah 3 filminin konusu

Babasını bulduktan sonra hayatının kadını Müjgan’la evlenen Hüseyin Badem, babalık heyecanı yaşıyor. Ancak ikilinin hayatı maddi imkanlar nedeniyle zorlukla geçmektedir. Daha fazla kazanabilmek için ek iş yapmaya devam eden Hüseyin Badem, geceleri Geyikli’nin izbe mekanlarında çalmaktadır. Bu sırada Firuzan ise şöhret basamaklarını birer birer çıkmaktadır. Firuzan artık ünlü bir şarkıcı olsa da ikilinin ortak bir noktası vardır: Hayatlarında yeni bir sınav vermektedirler.