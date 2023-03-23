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Yerel Eyüpsultan'da motosiklet hırsızlığı kamerada 
Yerel

Eyüpsultan'da motosiklet hırsızlığı kamerada 

Yeniakit Publisher
2023-03-23 11:00:00 -
Eyüpsultan'da motosiklet hırsızlığı kamerada 

Eyüpsultan'da park halindeki bir motosikleti çalan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin motosikleti çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'da 21 Mart Salı Günü Ü.D.'ye ait motosiklet çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin güvenlik kameralarınca görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerden birinin bindiği motosikletle, çalıntı motosikleti kullanan arkadaşını ayağıyla iterek uzaklaştıkları görüldü.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde şüphelilerin kimliğini tespit ederek gözaltına alındı. Şüpheliler Yusuf E.Ç.(25), Kenan Y.(49) İsmail E.(21), Murat Ç.(26),  gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf E.Ç.'nin daha önceden 17, Kenan Y.'nin 9, İsmail E.'nin ise 5 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin çaldığı motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.


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