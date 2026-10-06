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Gündem Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında 13 tutuklama: Başkan Özmen de cezaevine gönderildi
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Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında 13 tutuklama: Başkan Özmen de cezaevine gönderildi

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında 13 tutuklama: Başkan Özmen de cezaevine gönderildi

Ankara’da yürütülen Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 17 şüpheliden 13’ü tutuklandı, dört kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de bulunuyor.

Eyüpsultan Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 28 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık aşamasında 11 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmada, tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilen 17 kişiden 13’ü hakkında tutuklama kararı çıktı.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile 12 şüphelinin tutuklanmasına, diğer dört şüpheliye ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Belediye Başkanı Özmen çıkarıldığı hakimlikçe "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından, diğer 12 şüpheli ise "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda zanlıların tamamı gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli, Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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