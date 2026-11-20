Apple’ın iOS 27 ile kullanıma sunmaya hazırlandığı "iPhone Handoff" özelliği, görünürde kullanıcılara günlük hayatta pratiklik sağlamak için tasarlanmış masum bir yenilik gibi dursa da madalyonun diğer yüzünde ciddi güvenlik ve takip zafiyetlerini barındırıyor. Fiziksel olarak SIM kartı çıkarıp takmaya gerek kalmadan, tek bir telefon numarasının iki farklı iPhone arasında anlık olarak el değiştirmesini sağlayan bu sistem, özellikle adli süreçlerdeki HTS kayıtlarından sıyrılmak veya gizli toplantılarda izini kaybettirmek isteyenler için adeta bulunmaz bir fırsata dönüşebilir.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR? KOMODİNDEKİ TELEFON BAŞKA YERDE, KENDİSİ BAŞKA YERDE

Yeni özelliğin çalışma prensibi, kullanıcının elindeki iki cihazdan birini "ana", diğerini ise "ikincil" (companion) olarak tanımlamasına dayanıyor. Ana cihaz kullanıcının asıl hattını (birincil eSIM) taşırken, ikinci cihaz da aynı numaraya bağlı ikiz bir sanal hat (companion eSIM) ediniyor. Tüm hücresel ağ ayarları tek bir merkezden, yani ana iPhone üzerinden yönetiliyor.

Özelliğin en dikkat çekici ve istismara en açık noktası ise konum ve sinyal takibiyle ilgili. Sistemde konum ve şebeke sinyali sabit bir cihaza değil, o saniye numarayı aktif olarak kullanan iPhone'a odaklanıyor. Yani bir kişi asıl telefonunu evde komodinin üzerinde ya da ofis masasında bırakıp, cebine aldığı ikinci telefonla bambaşka bir noktaya gittiğinde, hattı aktif olarak cebindeki cihaz üzerinden çalışmaya devam ediyor. Dışarıdan arayan biri kişiye ulaşabilirken, fiziksel cihaz eşleşmesi ve baz istasyonu verileri üzerinden yapılan geleneksel takiplerde ciddi bir kafa karışıklığı ve iz kaybettirme alanı doğuyor.

TEORİ DEĞİL, KODLAR HAZIR VE ÇALIŞIYOR

Ayarlar menüsündeki "Hücresel" sekmesinden tek dokunuşla devreye alınabilen bu özellik, yalnızca kâğıt üzerinde kalmış bir proje de değil. Teknoloji forumu MacRumors’ta pdfu rumuzlu bir geliştirici, Xcode 27'nin Device Hub arayüzünde simüle edilmiş iki ayrı iPhone üzerinde bu sistemi şimdiden çalıştırmayı başardı ve hattın iki cihaz arasında saniyeler içinde nasıl pürüzsüzce geçiş yaptığını adım adım videoyla belgeledi.

Yazılım altyapısı tamamlanan ve beta aşamasında sorunsuz işleyen bu özelliğin tek eksiği, GSM operatörlerinin ve gerçek dünya altyapılarının sisteme entegre edilmesi. Ancak şimdiden şu soru gündeme oturmuş durumda: Tek bir numarayla iki farklı cihaz arasında hayalet gibi geçiş yapmayı sağlayan bu teknoloji, günlük kullanıcı konforundan ziyade, karanlık ilişkilerini ve gizli görüşmelerini HTS takibinden kaçırmak isteyenlerin yeni sığınağı mı olacak?