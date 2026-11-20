Tunus'ta Kays Said yönetiminin muhalifleri ve İslami kesimi sindirme operasyonları hız kesmiyor. Başkent Tunus'taki Temyiz Mahkemesi Terörle Mücadele Dairesi, Nahda Hareketi Genel Sekreteri el-Acemi el-Verimi ile hareketin mensuplarından siyasi aktivist Musab el-Garbi hakkında verilen 3'er yıllık hapis cezalarını perşembe gecesi geç saatlerde onadı. 2023 yılında hapse atılan Nahda Hareketi lideri Raşid el Gannuşi'den ise hala haber alınamıyor.

NAHDA HAREKETİNDEN SERT TEPKİ: HAKSIZ KARAR, ÖZGÜR SİYASET ENGELLENİYOR

Kararın ardından yazılı bir açıklama yayımlayan Nahda Hareketi, mahkemenin aldığı bu kararı açıkça haksız olarak nitelendirdi. Eski milletvekili Verimi ile aktivist Garbi'nin, terör suçuna ilişkin bilgileri yetkili makamlara bildirmemek gibi mesnetsiz gerekçelerle cezalandırıldığına dikkat çekilen açıklamada, muhalif siyasi liderlerin doğrudan hedef alındığı ve ülkede özgür siyasi faaliyetlerin boğulmaya çalışıldığı vurgulandı.

Hareket, düzmece davalarla Tunus halkının boğuştuğu ağır ekonomik ve sosyal sorunların gündemden düşürülemeyeceğini belirterek, Verimi, Garbi ve zindanlarda tutulan tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

GÖZALTINDAN SONRA SUÇLAMA ÜRETİLDİ İDDİASI

Tunus Ulusal Muhafızlarına bağlı birimler, 13 Temmuz 2024 tarihinde Manuba vilayetinin Burc el-Amri bölgesinde bir araçta bulunan Verimi, Garbi ve Nahda Hareketi Şura Üyesi Muhammed Ganudi'yi gözaltına almıştı. Nahda Hareketi o dönem yaptığı açıklamada da gözaltı işleminin hukuka aykırı olduğunu belirtmiş, Verimi ve Garbi'ye yöneltilen suçlamaların gözaltı sonrası kurgulandığını ifade etmişti.

25 TEMMUZ DARBE SÜRECİYLE BAŞLAYAN SİYASİ TASFİYE

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de parlamentoyu ve Yargı Yüksek Kurulunu feshederek başlattığı olağanüstü süreçten bu yana muhalefet üzerindeki baskı giderek ağırlaştı. Şubat 2023'ten itibaren çok sayıda siyasetçi devlet güvenliğine karşı komplo kurmak iddiasıyla tutuklanırken, muhalefet yargının siyasi rakipleri tasfiye etmek için bir araç olarak kullanıldığını dile getiriyor.