TAHSİN HAN

İsrail basınından Maariv gazetesinin tanınmış köşe yazarı Ben Caspit, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun koltuğunu kaybetmemek için içine düştüğü siyasi açmazı ve siyasetten çekilmesi karşılığında kendisine sunulan 125 milyon dolarlık teklifi köşesinde kaleme aldı. Caspit’in aktardığına göre, varlıklı bir iş insanı Netanyahu’nun yakın çevresine ulaşarak, siyaset sahnesinden sonsuza dek çekilmesi şartıyla adına kurulacak kapalı bir yatırım fonuna 10 yıl boyunca her yıl 12,5 milyon dolar ödenmek üzere toplam 125 milyon dolar yatırmayı teklif etti. Ancak Netanyahu’nun yakın çevresinin, onun iktidar hırsı karşısında parayı önemsemeyeceğini düşünerek bu teklifi kendisine iletmediği belirtildi.

3 DOLARLIK SANDVİÇ BORCUNU BİLE ÖDEMEDİ

Caspit, köşesinde aynı zamanda Netanyahu’nun bir yıl önce satın aldığı falafel sandviçinin 12 şekellik (yaklaşık 3 dolar) borcunu dahi ödemeye yanaşmadığına dikkat çekerken, iktidarda kalabilmek için çırpınan Başbakan’ın çağdaş dönemde hiçbir İsrailli yetkilinin karşılaşmadığı kritik koalisyon ikilemleriyle boğuştuğunu yazdı. Yazara göre Netanyahu; Arap partileriyle mi, Haredilerle mi yoksa siyonist merkez partilerle rotasyonlu bir “iş birliği hükümeti” mi kuracağı konusunda derin bir çıkmazda bulunuyor. Caspit, siyasi hayatı boyunca saldırgan tepkilerini kontrol edemeyen Netanyahu’nun olası bir rotasyon anlaşmasında ortaklarını yeniden sırtından bıçaklayabileceği uyarısında bulundu.

İSRAİL’İN İMAJINI YERLE BİR ETTİ

Maariv yazarı, Netanyahu’nun son dört yılda İsrail’in uluslararası imajını yerle bir ettiğini, ülkeyi küresel toplumun dışlanmışı haline getirdiğini ve en büyük dayanakları olan ABD ile ittifakı zehirlediğini ifade etti. ABD ara seçimleri ve Donald Trump çevresindeki J.D. Vance ile Donald Trump Jr. gibi isimlerin İsrail’i Amerika’nın sorunlarından sorumlu tutan paylaşımlarına işaret eden Caspit, yaptırımların artık yalnızca Avrupa’dan değil ABD’den de gelmek üzere olduğunu vurguladı. Yazıda ayrıca, üst düzey bir Amerikalı yetkilinin Michigan’da senatör seçilen Müslüman siyasetçi Abdul El-Sayed için “Gelecekteki başkan yardımcısı olma ihtimali çok yüksek” dediği aktarılarak, Washington’daki siyasi rüzgarın İsrail aleyhine döndüğü kaydedildi.