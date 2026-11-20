İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen "Rumeli, Balkan ve Trakya Günleri" etkinliğinin açılışına TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Saim Bıçak, milletvekilleri, iş insanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Adan, program öncesi alandaki stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

TÜRKİYE BÜYÜK ÜLKEDİR! HIRSIZIN, ARSIZIN NEFESİNİ KESER

Programın ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Başkanvekili Adan, "Bakınız son zamanlarda yapılan en önemli açıklamalardan bir tanesi Çin’de yapılan toplantı. Bu toplantıda bildiğiniz gibi Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri katıldılar. Ama genel başkanımız dün önemli bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklama şuydu. ‘250 milyon Türk’ün, 2 milyara yakın Müslüman’ın ışığı, önderi olan Türkiye’nin burada olması gerekir’ noktasındaki iradesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da orada olması noktasında bir temennide bulundu. Dolayısıyla bugün televizyonlarda, gazetelerde takip ettiğimiz kadarıyla, Türkiye’yi geri çeken bir siyaset var. Fonlar, Sarıgül, belediyedeki yolsuzluklar. Oysa Türkiye bu değildir. Türkiye büyük ülkedir. Hırsızın, arsızın, nefesini kesecek bir ülkedir. Türkiye büyük ülkedir. Bazı yolsuzluklar olabilir ama bu yolsuzluklardan hesap soracak bir devletimiz, bir adaletimiz var. Takip ediyorsunuz. Onların üzerine de doludizgin gidilmektedir" dedi.

TÜRKİYE BİRLİK OLURSA GAZZE DE RAHAT OLUR

"Dünyada büyük gelişmeler var. Türkiye’yi bu büyük gelişmelerin dışında da tutmamak mecburiyetindeyiz" diyen Adan, "Balkanlar’da güçlü olmak, Gazze’de güçlü olmak, dünyada mazlumun yanında güçlü olmanın yolları var. O da kendi iş birliğimizi korumak. Bildiğiniz gibi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in iradesiyle ortaya çıkan Cumhurbaşkanımızın çok güçlü bir şekilde devlet politikasına dönüştürdüğü Terörsüz Türkiye başarılmıştır. Türkiye’de hiç kimse bir daha terörü getiremez. Orada yapılan harcamalar çocuklarımızın eğitimine, sağlığa, yollarımıza, köprülerimize bundan sonra harcanacaktır. Türkiye kendi içinde birlik olduğunda Gazze rahat olur. Balkanlar daha güçlü olur. Dünyada her mazlum daha rahat eder. O bakımdan bugün hepimizin içini dağlayan Birinci Cihan Harbi’nden sonra orada çok büyük dramların yaşandığı bu vatanın öz evlatları oradan göç ettiler ve devleti kaybetmenin, toprağı kaybetmenin ıstırabıyla Türkiye’ye döndüklerinde Çanakkale’de, İstiklal Mücadele’mizde öncü bir mücadele verdiler. Onların toplantısına katılmaktan büyük onur duyuyorum" diye konuştu.

AYNI YÜREĞİN İKİ YARISIDIR

Rumeli’nin kahraman evlatlarıyla birlikte bulunmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyduğunu ifade eden TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Rumeli, Balkanlar ve Trakya bizim gönül coğrafyamızın en müstesna köşesi, milli hafızamızın en kıymetli hatırasıdır. Edirne’den Kırklareli’ne, Tekirdağ’dan bereketli ovalara bizim için neyse Üsküp’ün, Prizren’in, Gümülcine’nin, Kırcaali’nin, Sancak’ın her bir karış toprağı bizim için odur. Meriç’in iki yakası aynı ruhun iki kanadı, aynı yüreğin iki yarısıdır. Türkistan bozkırlarından havalanan Anadolu’ya varan çift başlı kartalın asırlar evvel Gelibolu’dan karşı kıyıya geçen Gazi Süleyman Paşa’nın imanıyla, Kosova sahrasında şehadet şerbeti için Sultan Murad Hüdavendigar’ın kanıyla Rumeli’ye mühür vurulmuştur. Fakat unutulmamalıdır ki bize o diyarların kapısını açan anahtar elimizdeki kılıç değildir. Yüreğimizdeki muhabbet, şefkat ve merhamettir. Sarı Saltuk gibi gönül sultanlarının kelamıyla, Mimar Sinan’ların kurduğu taş köprülerle ecdadın ufuklara çil çil serptiği kubbelerle o topraklar bize yurt olmuştur" ifadelerini kullandı. Program sonunda Başkanvekili Adan’a plaket takdim edildi.