Nevşin Mengü’ye göndermede bulunan Can Ataklı; “Parlamenter sisteme dönüş ve Erdoğan'ın yedi yıllığına partiler üstü konumlanması fikrini bir buçuk iki yıldır dilimizde tüy biterek anlattık. Anahtar Parti kurucusu Nurettin Alkan tweet atınca Nevşin Mengü hemen ‘çok doğru’ diye yazısına taşıdı. Gazetecinin gazeteciyi duymaması, ancak bir siyasi unvan görünce uyanması gerçekten ilginç. Bu durum da aslında medyanın kendi içindeki o tuhaf hiyerarşiyi ele veriyor” dedi.

“KİM ADAY OLURSA OLSUN 2028’DE ERDOĞAN’I DEVİRECEĞİZ VE BURASI CENNET OLACAK’ DİYENLERİN DÜRÜST OLDUĞUNA İNANMIYORUM”

Ataklı’ya cevap veren Mengü ise “Can Bey haklısınız. Siz daha önce yazmıştınız hakikaten. Yine sağ kanattan gelen başka bir muhalif yorumcu Yavuz Değirmenci de parlamenter sisteme dönüş formülleri üzerine birkaç yıldır kelam ediyor. Üstelik Değirmenci, özellikle Ekrem İmamoğlu’nu da kuvvetle destekleyen bir yorumcudur. Muhalif seçmene ‘Kim aday olursa olsun 2028’de Erdoğan’ı devireceğiz ve burası cennet olacak’ diyenlerin dürüst olduğuna inanmıyorum. İnsanlar kamusal tribünlere oynarken başka, özel alanda konuşurken başka konuşuyor. Siyasetçiler kendi aralarında başka şey konuşuyorlar seçmene başka şey anlatıyorlar. Ben kendim de açıkçası bir seçmen olarak her seçime giderken kandırılmaktan ve sonra da hüsrana uğramaktan yoruldum artık. Türkiye’nin parlemantarizme geçiş süreci Türk demokrasisini ayakta tutmak için tek çare görüyorum. Keşke bir uzlaşma ortamı doğsa ve 2028’de Başkanlık seçimi yapılmasa ve direkt TBMM aritmetiğini belirlediğimiz bir seçime gitsek. Önce uzlaşma ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tamamen sembolik bir makam olan parlemantarizmin Cumhurbaşkanlığına seçilse ve ardından 2028 seçimleriyle TBMM’de oluşan aritmetiğe göre yeni Başbakan hükümeti kurabilse. Maalesef mevcut siyaset ve medya ortamı bu olgunluktan çok uzak. Bu cendereden çıkışla ilgili hem medyada hem akademide ne kadar çok fikir ve tasarı üretebilirsek o kadar iyi olur kanımca” diye yazdı.