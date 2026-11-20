İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son noktayı ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın Tunceli'de bölge valileriyle bir araya gelecek. Toplantıda güvenlik çalışmaları, sahadaki son durum ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler ele alınacak.

Bakan Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirilecek "Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Konulu Toplantı"ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan da katılacak. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat başkanları ile Terörle Mücadele Daire Başkanları da toplantıda hazır bulunacak.

8 İLİN VALİSİ TUNCELİ'DE BULUŞACAK

Toplantıya Tunceli, Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Şanlıurfa valilerinin yanı sıra il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katılacak. Görüşmelerde bölgedeki güvenlik durumu ve yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Bakan Çiftçi başkanlığında 17 Ekim'de Batman'da gerçekleştirilen önceki toplantıya Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van valileri katılmıştı. Söz konusu toplantıda "Terörsüz Türkiye" sürecinde yürütülen çalışmaların yanı sıra bölgedeki güvenlik ve asayiş tedbirleri ile kamu düzeninin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alınmıştı.