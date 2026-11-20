İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve bölgede giderek ağırlaşan insani kriz hakkında açıklama yaptı.

İİT'DEN DİŞİŞLERİ BAKANLARI SEVİYESİNDE ACİL TOPLANTI İSTEDİ

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Veld Şeyh Ahmet'ten Dışişleri Bakanları düzeyinde Gazze başlıklı bir acil toplantı düzenlenmesi talebinde bulunduğunu belirten Arakçi, sosyal medya paylaşımasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de soykırımın devam etmesi, insanların zorla yerinden edilmesi ve insani yardımların engellenmesi insanlığın alnında bir utanç lekesidir. Gazze'nin ablukanın derhal kaldırılması ve İsrail'in bölgeye insani yardım girişine izin vermeye zorlanması için harekete geçilmesine ihtiyacı var."