İran'dan İslam İşbirliği Teşkilatı'na 'acil' kodlu uyarı!
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Gazze’deki gelişmelerin ele alınması amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde dışişleri bakanları düzeyinde acil toplantı yapılmasını istedi. Arakçi, talebini İİT Genel Sekreteri’ne iletirken İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ve giderek ağırlaşan insani krize dikkat çekti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve bölgede giderek ağırlaşan insani kriz hakkında açıklama yaptı.
İİT'DEN DİŞİŞLERİ BAKANLARI SEVİYESİNDE ACİL TOPLANTI İSTEDİ
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Veld Şeyh Ahmet'ten Dışişleri Bakanları düzeyinde Gazze başlıklı bir acil toplantı düzenlenmesi talebinde bulunduğunu belirten Arakçi, sosyal medya paylaşımasında şu ifadeleri kullandı:
"Gazze'de soykırımın devam etmesi, insanların zorla yerinden edilmesi ve insani yardımların engellenmesi insanlığın alnında bir utanç lekesidir. Gazze'nin ablukanın derhal kaldırılması ve İsrail'in bölgeye insani yardım girişine izin vermeye zorlanması için harekete geçilmesine ihtiyacı var."