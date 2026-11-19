Ormara bölgesi yakınlarındaki Makran Sahil Otoyolu’nda seyir halinde olan yolcu otobüsü ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) yüklü tanker çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da bir anda alev topuna dönerken, otobüsteki bazı yolcular alevlerin arasında mahsur kaldı.

HATALI SOLLAMA FACİAYA YOL AÇTI

Turbat kentinden Karaçi'ye gitmekte olan yolcu otobüsünün karıştığı kazaya ilişkin polis yetkililerinden ilk açıklama geldi. Otobüs sürücüsünün yüksek hızla sollama yapmaya çalıştığı sırada meydana gelen feci çarpışmada 2'si tanker sürücüsü ve 3'ü çocuk olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kişi ise yaralandı.

CAN KAYBININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Kurtarma ekiplerinin tamamen yanan otobüsün enkazında arama ve soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten yetkililer, içeride mahsur kalanlar nedeniyle can kaybının artabileceği uyarısında bulundu. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan yaralılar Ormara'daki sağlık merkezleri ile donanma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle saatlerce trafiğe kapanan otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.