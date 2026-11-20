Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut piyasasını yakından ilgilendiren 19 Kasım 2026 tarihli ve 11604 sayılı yeni kararını duyurdu.

2023 yılından bu yana uygulanan ve tek bir evi dahi olan vatandaşların ikinci ev alımında kredi imkanını yüzde 75 oranında daraltan düzenlemenin kapsamı daraltılarak vatandaşın önü açıldı.

TEK EVİ OLANLARA İKİNCİ KONUT İÇİN KREDİ KOLAYLIĞI

Önceki düzenlemede kişinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az bir konut bulunması halinde yeni konut kredilerinde azami tutar yüzde 75 azaltılarak hesaplanıyordu. Yeni kararla birlikte bu kısıtlama yalnızca toplamda en az iki konutu bulunanlar için geçerli olacak. Böylece tek konutu bulunan vatandaşlar, ikinci evlerini satın alırken bu özel kredi daraltmasına tabi tutulmayacak ve kredi tutarı satın alınacak konutun değeri ile mevcut genel sınırlara göre belirlenecek.

HİSSELİ TAPULARDA YÜZDE 50 DETAYI

BDDK'nin kararında hisseli tapu sahiplerini rahatlatacak önemli bir düzenlemeye de yer verildi. Buna göre kişinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının herhangi bir konut tapusunda yüzde 50 veya daha az hissesi bulunuyorsa, söz konusu taşınmaz konut sahipliği hesabında dikkate alınmayacak. Ancak ikiden fazla konutta hisseli tapusu bulunanlar bu istisnanın dışında tutulacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURLARINA ÖZEL İSTİSNA

Kentsel dönüşüm sürecinde evi yıkılan veya yıkım kararı çıkan vatandaşlar da düzenlemede unutulmadı. 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilerek yıkılan ya da hakkında yıkım kararı alınan konutlardan yalnızca biri, sahiplik değerlendirmesinde hesaba katılmayacak. Bu adımla kentsel dönüşüm nedeniyle konutunu kaybeden vatandaşların kredi erişiminde kolaylık sağlanması hedefleniyor.