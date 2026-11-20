BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. Limiti 100 bin liranın altında olan kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 20, 100 bin liranın üzerinde ve 200 bin lirayı aşmayan kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 30, 200 bin liranın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40 olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarında uygulanacak asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. Yeni düzenlemeyle kredi kartı limitine göre asgari ödeme oranları farklılaştırıldı.

Yapılan değişikliğe göre, kredi kartı limiti 100 bin liranın altında olan kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 20 olarak uygulanacak.

Limiti 100 bin liranın üzerinde ve 200 bin lirayı aşmayan kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 30 olacak. Limiti 200 bin liranın üzerindeki kredi kartlarında ise bu oran yüzde 40'a çıkarılacak.

Böylece kredi kartı kullanıcılarının ödemesi gereken asgari tutar, kart limitine göre yeniden şekillenecek. Yeni oranlar, kredi kartı borçlarının asgari ödeme tutarlarını doğrudan etkileyecek.