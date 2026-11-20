Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yakalananlar arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişiler de yer aldı. Diğer 14 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerinin TEM ve KOM şubelerince yürütüldü.

Bakanlıktan yapıla açıklama şöyle:

28 ilde FETÖ’ye yönelik Polisimiz tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahısların da bulunduğu 83 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 47’si tutuklandı. 22’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

-Örgütün "güncel, finans, eğitim, bilişim ve mahrem yapılanmaları" içerisinde faaliyet gösterdikleri,

-Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri,

-Kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları,

-Örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları,

-Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,

-Örgütsel evlilik kapsamında görüşmeler yaptıkları ve sözde mağdur ailelere maddi destek sağladıkları,

-Örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik 28 ilde operasyonlar düzenlendi.

Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, TEM Daire Başkanlığımızı, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.