Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı olduğu belirtilen Çağdaş Elmalı’nın gözaltına alınmasının ardından, soruşturmaya ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.

Daha önce tutuklanan özel kalem çalışanı Güran Geçyatan’ın verdiği öne sürülen ek ifade ile belediyedeki ihale süreçleri tartışmaların odağına oturdu.

Çağdaş Elmalı’nın 19 Kasım sabahı evinde gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı işleminin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

İddialara göre, daha önce tutuklanan Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem çalışanı Güran Geçyatan’ın verdiği ek ifade sonrasında Elmalı hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Geçyatan’ın ek ifadesinin ardından tahliye edildiği de ileri sürülürken, bu gelişmenin gerekçesine ilişkin resmî bir doğrulama yapılamadı. Fakat yakın çevresi serbest kaldığını ifade ediyor.

İHALE DOSYASINDA DÖRT AYRI PARA ÖDEMESİ İDDİASI

Soruşturmaya ilişkin iddialar arasında, belediyeden ihale alan bir iş insanının özel kalem müdürüne dört ayrı seferde para verdiği yönündeki anlatımlar da yer alıyor. Güran Geçyatan’ın söz konusu para hareketleriyle bağlantılı olarak tutuklandığı, daha sonra verdiği ek ifadede ise paraları kendisinin almadığını söylediği öne sürüldü.

ELMALI VE GEÇYATAN’IN GEÇMİŞTEN GELEN TANIŞIKLIĞI

Çağdaş Elmalı ile Güran Geçyatan’ın geçmişte İGDAŞ’ta mesai arkadaşlığı yaptıkları ve Rami Anadolu Lisesi’nden de birbirlerini tanıdıkları belirtildi.

REKLAM PANOLARIYLA İLGİLİ İDDİALAR YENİDEN GÜNDEMDE

Eyüpsultan Belediyesi’ne ait reklam panolarının ihale yapılmadan kiralandığı ve bu işlemler üzerinden kayıt dışı gelir elde edildiği yönündeki iddialar da yeniden gündeme taşındı. Belediye meclisindeki muhalefet üyelerinin söz konusu kiralama işlemleri hakkında daha önce çeşitli sorular yönelttiği belirtilmesine rağmen açıklama yapılmadı.

ÖZGÜR NEMUTLU VE DOĞAN SARITAŞ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Eyüpsultan Belediyesi’ne ait reklam panolarının ihale yapılmadan kiralandığı ve bu işlemler sonucunda kayıt dışı gelir elde edilerek bazı kişiler arasında usulsüz biçimde paylaşıldığı yönünde iddialar da gündeme geldi.

Eyüpsultan Belediye meclisinde muhalefet meclis üyelerince defalarca gündeme gelen iddialara karşı başkan yardımcısı Özgür Nemutlu’nun sessi kalması ise Eyüpsultan kamuoyunda her zaman yerini korudu.

Çağdaş Elmalı'nın ifadeleri doğrultusunda soruşturmaya yeni iismlerin dâhil edilebileceği konuşuluyor. Eski ilçe başkanı tarafından belediye başkan yardımcılığına atanması için yoğun çaba gösterilen başkan yardımcısı Özgür Nemutlu, basın ve özel kalem çalışmaları ile eski ilçe başkanı Doğan Sarıtaş’ın da ifade kapsamında gözaltına alınacağı iddialar arasında yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Temmuz ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Çankaya Belediyesi ile bağlantılı olduğu belirtilen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ile özel kalem çalışanı Güran Geçyatan’ın tutuklandığı, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirilmişti.

2 Ekim’de Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen başka bir soruşturmada, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Belediye ihalelerindeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturmada Özmen’in “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet alma” ve “suç örgütüne üye olma” suçlamaları kapsamında tutuklandığı; 12 kişinin daha tutuklandığı, 15 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Özmen’in görevden uzaklaştırılmasının ardından 10 Ekim’de yapılan belediye meclisi seçiminde Cafer Parlak belediye başkan vekili seçilmişti.

GÖZLER SORUŞTURMADAN GELECEK AÇIKLAMALARDA

Çağdaş Elmalı hakkındaki gözaltı işleminin ayrıntıları ve Güran Geçyatan’ın ek ifade verdiği yönündeki iddialar konusunda yetkili makamlardan yapılacak açıklamalar bekleniyor. Özellikle belediyenin reklam panolarının kiralanması, ihale süreçleri ve kamuoyunda gündeme gelen diğer iddiaların adli soruşturmayla bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ayrıca kamuoyu Eyüpsultan Belediyesi yetkilerinin reklam panoları ile ilgili üç yıllık kiralamalardan elde ettiği gelir miktarını açıklanması bekleniyor.