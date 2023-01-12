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Spor Eyüpspor, İstanbulspor’dan İbrahim Yılmaz’ı kadrosuna kattı
Spor

Eyüpspor, İstanbulspor’dan İbrahim Yılmaz’ı kadrosuna kattı

1. Lig’de lider konumda bulunan Eyüpspor, İstanbulspor’dan İbrahim Yılmaz’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 17:44:00 -
Eyüpspor, İstanbulspor’dan İbrahim Yılmaz’ı kadrosuna kattı

1. Lig’de transfer çalışmalarına devam eden Eyüpspor, İstanbulspor forması giyen santrfor İbrahim Yılmaz’ı kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, “Spor Toto 1. Lig'de gol kralı olmuş önemli bir ismi Eyüpspor'a kazandırdığımız için mutluyuz. İbrahim'in, Eyüpspor'a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Şampiyonluk yolunda kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz sezon 18 golle Spor Toto 1. Lig'de gol kralı olan İbrahim Yılmaz ise, "Sezonun geri kalan kısmında Eyüpspor için mücadele edeceğim. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Bir semtin rüyasını gerçekleştirmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon İstanbulspor forması ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 19 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Eyüpspor, dün Emeka Eze’yi sezon sonuna kadar İstanbulspor’a kiralamıştı.

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