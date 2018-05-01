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Eyüp Sultan’da Berat coşkusu

Berat Gecesi coşkusu tüm dünyada ibadetle geçirilirken, İstanbullular da cami ve türbelere akın etti.

01 Mayıs 2018 Salı 15:54
Eyüp Sultan’da Berat coşkusu

Taha Emre Özdemir yazdı…

 yeniakit.com.tr  özel 

İslam alemi, onbir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala Berat Gecesi coşkusunu yaşadı. Tüm dünyada Müslümanlar bu faziletli geceyi ibadetle geçirirken, İstanbullular da cami ve türbelere akın etti.

MÜSLÜMANLAR EYÜP SULTAN CAMİSİ'NDE BULUŞTU

İstanbul'da Berat gecesinin karşılandığı yerlerden biri de Ebu Eyyub El-Ensari Hazretleri'nin ebedi istirahatgahının bulunduğu Eyüp Sultan Camisi'ydi. Akşam namazı öncesinde meydanda toplanan vatandaşlara iftar yemeği ikram edildi. Ezanın okunmasıyla orucunu açan Müslümanlar saf tutarak akşam namazını kıldılar.

Eyüp Sultan'da program okunan Mevlid-i Şerif'le devam etti. Yatsı namazının kılınması ile birlikte eller hep birlikte semaya açıldı ve dualar edildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden gecede tesbih namazı da kılındı. Gencinden yaşlısına Eyüp Sultan'da bir araya gelen vatandaşlar, dünyada zulüm gören Müslümanlar için dua ederken birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

Ebu Eyyub El-Ensari Hazretleri'nin türbesi de sabah namazına kadar ziyarete açık kaldı. Eyyub Sultan'ın huzuruna gelen Müslümanlar burada da Kuran-ı Kerim okuyarak dualar ettiler.  Ziyaretçiler, Eyyub Sultan Hazretleri'nin türbesinde bulunan mübarek Sakal-ı Şerif'in huzurunda salavatlar getirerek Peygamber Efendimiz'i selamladılar.

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:54
  1. İstanbul
  2. Eyüp Sultan Camisi
  3. Berat Gecesi

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