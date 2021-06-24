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İSLAM Eyüp Sultan türbesi açık mı? Eyüp Sultan Türbesi'ne ziyaret kabul ediliyor mu?
İSLAM

Eyüp Sultan türbesi açık mı? Eyüp Sultan Türbesi'ne ziyaret kabul ediliyor mu?

Eyüp Sultan türbesi ziyaret saatleri | Pek çok kişi önemli sınavlardan önce türbe ziyaretlerinde bulunmayı uygun görüyor. YKS öncesinde de türbelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Eyüp Sultan ziyaret saatleri güncel

Yeniakit Publisher
2021-06-24 18:43:00 -
Eyüp Sultan türbesi açık mı? Eyüp Sultan Türbesi'ne ziyaret kabul ediliyor mu?

Pandemi sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulandı. Vakaların azalmasıyla uygulanan tedbirler kademeli olarak kaldırılıyor. Geçtiğimiz yıl bir süreliğine türbe ziyaretleri de kısıtlanmıştı. Peki, Eyüp Sultan Türbesi ziyaretlere açık mı?

Eyüp Sultan türbesi açık mı? Eyüp Sultan Türbesi'ne ziyaret kabul ediliyor mu?

Koronavirüs salgını sebebiyle türbe ziyaretleri bir süre kısıtlanmıştı. YKS öncesinde aileler türbe ziyaretlerinde bulunmayı uygun görüyor. Bu sebeple Eyüp Sultan Türbesi’nin açık olup olmadığı merak ediliyor. Eyüp Sultan Türbesi için ziyaretçilere izin veriliyor. Nisan-eylül ayları arasında Eyüp Sultan türbesi sabah 06.00 akşam 23.00 saatlerinde ziyaretçilere açık.

Kabir ziyaretinin adabı nedir?

Mezarlıkların ziyaret edilmesi, bu vesileyle ölümün hatırlanması ve orada yatanlardan ibret alınması dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır.

Kabir ziyaretinde bulunan kişi, ahireti hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), geceleri Baki’ kabristanına gelir ve “Müminler yurdunun sakinleri, sizlere selam olsun. İnşaallah biz de size katılacağız. Bizler ve sizler için Allah’tan afiyet dilerim; Allah’ım, Baki’ kabristanında bulunanları bağışla.” (Müslim, Cenâiz, 102) diye dua ederlerdi. Kabir ziyaretinde bulunan kişinin ölü için dua etmesi ve Kur’an okuyarak sevabını orada bulunanların ruhlarına bağışlaması uygun olur.

Ancak, kabir ve türbe ziyaretlerinde İslam’ın özüne ve tevhid anlayışına ters düşen, itikâdî bakımdan da zararlı olan tutum ve davranışlardan uzak durmak gerekir. Kabrin başında yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak, kabrin parmaklık ve taşlarını öpmek, onlara sarılıp ağlamak İslam ile bağdaşmaz. Türbelerde yatan kişileri beşer üstü varlıklar olarak görmek; bu zatların duaları kabul ettiğine, ilâhi kudretlerinin olduğuna inanmak doğru olmadığı gibi, bir kısım ihtiyaç ve dilekleri onlara arz etmek, kendilerinden medet ummak, bu ziyaretleri dinî bir vecibe gibi telakki etmek; bez bağlamak, mum yakmak, kurban kesmek, şeker vb. yiyecek maddeleri dağıtarak onlardan yardım dilemek gibi davranışlarda bulunmak da, tevhid dini olan İslam’la bağdaşmaz. Ölen kişilerden medet ummak ve onlardan bazı şeyler beklemek iman açısından tehlikeli bir davranıştır.

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