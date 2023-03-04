EYT şartları belli oldu | EYT'ye kimler başvurabilir? Çalışan, çalışmayan için EYT başvuru şartlar, EYT ilk maaş ödeme tarihleri

EYT ŞARTLARI NEDİR? | Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın beklediği düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. SGK'ya dilekçe sunulması veya e-Devlet üzerinden form doldurma ile yapılacak olan başvuruların öncesinde arama motorlarında EYT'ye kimler başvurabilir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

TBMM'den çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı ve vatandaşlar EYT ilk maaş ne zaman yatacak, hangi tarihler arasında sorusuna yanıt arıyor. Yeni düzenlemede yaş sınırı yer almazken, staj ve kalfalık belgeleri prim günü içine dahil edilmedi. Yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi yeni kanun ile birlikte emekli olabiliyor.

EYT'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması,

5000 günlük prim ödemesinin tamamlanması,

Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekir.

ÇALIŞAN, ÇALIŞMAYAN İÇİN EYT BAŞVURU ŞARTLARI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

EYT düzenlemesi meclisten geçti. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından 3 hafta süreyle çalışmalarına ara veren meclisin açılmasıyla birlikte ilk gündem maddesi olan EYT ele alındı. Meclisten geçen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayınlanması beklenirken EYT'li milyonlarca vatandaş başvuru sürecini araştırıyor.

EYT ŞARTLARI NELER? EYT'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

SSK EYT ŞARTLARI

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

BAĞ-KUR EYT ŞARTLARI

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN ÖDENECEK?

fotomaç'a göre: Taslağın Meclis'ten geçerek yasalaşması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan EYT açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunabilecek ve başvuruyu takip eden ay maaşları hesaplarına yatacak."

Buna göre maaşların Nisan ayında yatması bekleniyor.

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

EYT'liler de tahsis numaralarına göre maaşlarını almaya başlayacak:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

'turkiye.gov.tr' adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılacak. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazın. ve işlemelere devam edin.