EYT konusunda İbrahim Kalın'dan son dakika açıklama!

Binlerce emeklilikte yaşa takılan vatandaş, erken emekli olmak için önlerindeki engelin kaldırılmasını bekliyor. CHP, MHP ve İYİ Parti'den Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorununu çözme konusuna teklifler gelirken, AK Parti'den EYT gündemimizde yok açıklaması yapılıyor. EYT konusunda son dakika olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuştu. Peki Cumhurbaşkanlığından EYT sorununun çözümü konusunda ne gibi açıklama geldi? İşte İbrahim Kalın'ın emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki açıklaması...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliyede yapılan Beştepe'deki toplantısı 3 saat 45 dakika sürdü. Toplantı sonrası Kalın, Emeklilikte yaşa takılanlar sorununa ilişkin, "Bu konu Kabine'nin gündeminde değil. Değerlendirmesi Meclis'te yapılır." açıklamasında bulundu.

MUHALEFETTEN EYT ÇAĞRISI

Emeklilikte yaşa takılanlar yıllardır sorunların çözümü için siyasi iradeden yardım istiyor. EYT mağdurlarının umudu yeni yasama yılının açılmasıyla Meclis oldu. Daha önceden EYT sorunu çözümü konusunda MHP Meclis’e bir teklif sunmuştu. AK Parti EYT gündemimizde yok derken, EYT için son dakika hamlesi ise CHP’den geldi. CHP, EYT sorununun çözümü için Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunu acil olarak toplantıya çağırdı.

CHP’nin üç grup başkanvekili Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı’na başvuruda bulunarak, ‘Emeklilikte yaşa takılanların’ sorunlarının çözümü için toplanma çağrısı yaptı.

EYT son dakika gelişme AK Parti’den EYT açıklaması AK Parti EYT'yi çözecek mi?

"AK PARTİ DIŞINDAKİ 3 PARTİ EYT İÇİN ÇÖZÜMDE BULUNMUŞTUR"

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına yazılı başvuruda bulundu. CHP Grup Başkanvekilleri yaptıkları açıklamada şunları dile getirrdi: “Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen vatandaşlarımızın, uzun yıllar boyunca sorunlarına çözüm aranmış ancak parlamento çoğunluğu oluşmadığı için beklentileri karşılanamamıştır. AK Parti dışında TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin tamamı emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi için açıklamalarda bulunmuştur. Üç CHP milletvekili de kanun teklifi vermiş, aynı şekilde diğer siyasi partilerin de bu konudaki teklifleri Meclis Başkanlığı'na iletilmiştir. Toplumda büyük beklenti oluşan bu konuya ne parlamento ne de komisyon duyarsız kalamaz. Bu doğrultuda İçtüzük gereği kanun tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesi ve emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla komisyonunu toplantıya çağırıyoruz''

EYT TEKLİFİ 45 GÜN İÇİNDE KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLMESİ GEREKMEKTE

TBMM İçtüzüğü’nün 37. maddesine göre, tasarı veya tekliflerle kanun hükmünde kararnamelerin esas komisyonlara havale gününden itibaren görüşmelerin en geç 45 gün içinde sonuçlandırılması gerekiyor. CHP, İYİ Parti ve MHP milletvekillerinin teklifleri henüz TBMM Başkanlığı tarafından esas ve tali komisyonlara sevk edilmedi. Bu nedenle, 45 günlük süre başlamadı. Önümüzdeki günlerde sevk işleminin gerçekleşmesi bekleniyor. Genel Kurul'da kabul edilir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak. Bu yaş kadınlarda 38, erkekler 43 olabilecek.