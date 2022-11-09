EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Dikkat çeken yaş ve prim açıklaması geldi

EYT’de çözüme yaklaşıldıkça akıllardaki soru işaretleri artıyor. En fazla merak edilenler arasında ne kadar prim gününe sahip olanlar ve kaç yaşında olanlar emekli olabilecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlarda kimler ilk grupta yer alıyor? Dikkat çeken askerlik ve doğum borçlanması açıklaması geldi. İşte EYT ile ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika gelişmeleri...

EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! EYT'de bilinmeyen detaylar ortaya çıktı! Merak edilen sorulara cevaplar...

EYT’DE SON DURUM NE?

Bakan Bilgin önceki açıklamasında EYT bekleyenlere dikkat çekerek “Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var. Bir de biliyorsunuz çok konuşulan EYT ile ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelik olduğunu söyleyeyim. Onda da sona yaklaştık tahmin ediyorum aralık ayının başında açıklayacağız. Özellikle geleceği ile ilgili endişeleri giderecek şeffaf bir düzenleme olacak. ücretlerin enflasyon karşısında da uğradığı kaybı ortadan kaldıracak bir asgari ücret ve toplu pazarlık sistemiyle Türkiye'nin demokrasisine de katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayılacağız. Özel sektörü de kapsayan EYT ile ilgili düzenleme ve ücretlerimizde toplu sözleşmelerle ve asgari ücretle rahatlatacak bir proje yapacağız" demişti.

1 Mayıs 1974 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 10 Aralık 1993 olup 3700 gün prim ödemem var. İki doğum yaptım. Bu sürelerde sigortalı değildim. Bu süreleri borçlanabilir miyim? Emeklilik yasasından faydalanıp emekli olabilir miyim?

Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. Doğumlarınız sigorta başlangıç tarihinden sonra ve doğumlar arasında iki yıllık süre varsa ve bu sürelerde prim ödememişseniz, iki doğumunuzu borçlanarak toplam 1440 gün kazanabilirsiniz.

Borçlanmadan sonra 535 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5675 güne tamamlamanız şartıyla, 50 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. EYT kapsamındasınız.

Ancak hangi şartlarda yararlanacağınız, yasa tasarısının TBMM’ye sunulacağı Aralık 2022 ayında belli olacak. Ancak sizin EYT yasasına ihtiyacınız yok. Çünkü yaklaşık olarak priminizi tamamlayacağınız tarihte, zaten 50 yaşınızı da dolduracaksınız

EMEKLİ OLACAK İLK GRUPTASINIZ

1974 doğumluyum. Aralık 1993 ayında özel bir bankada işe başladım. 24 yıl çalıştım. Yaklaşık 8500 gün prim ödemem var. EYT’den (emeklilikte yaşa takılanlar) ilk yararlanacak grupta mıyım?

Emekli olmak için; 20 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. Bundan sonra çalışmasanız, prim ödemeseniz de 2024’te 50 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

EYT’de henüz hiçbir şey belli değil. İlgili bakan EYT yasasının Aralık 2022‘de tamamlanarak TBMM’ye sunulacağını açıkladı.

Ancak EYT’nin sizin gibi 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olup, emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları sağlayanları kapsaması bekleniyor. Beklendiği gibi çıkacak bir yasa ile emekli olabilirsiniz. Bize göre yasadan yararlanacak ilk gruptasınız.

ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİLİK ŞARTLARINIZI DEĞİŞTİRMEZ

İlk olarak 1997 yılında sigorta girişim var. Fakat staj dönemi olduğu için ve sigorta primim yatırılmadığı için bu sayılmıyor sanırım. Onun dışında 6 Ağustos 2021 tarihinde prim günüm yatmaya başlayarak iş hayatına atıldım ve şu anda 5370 gün prim ödemem ve 21 yıl, 2 ay sigortalılık sürem var. Askerlik görevimi 15 ay olarak yaptım. Acaba askerlik borçlanmasına giderek EYT’den faydalanabilir miyim?

Staj sigortasında kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim ödenmediğinden maalesef emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor.

2001 başlangıcınıza göre, emekli olmak için 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Ayrıca 4500 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de yine aynı tarihte yani 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız mümkün.

Askerliğinizi borçlansanız da emekli olma şartlarınız değişmez. Çünkü askerliğinizin tamamını borçlansanız bile sigorta başlangıç tarihiniz 6 Mayıs 2000 olur. Bu tarihe göre de EYT kapsamı dışındasınız.

EYT İLE EMEKLİLİĞİNİZ MÜMKÜN OLABİLİR

soru: 5 Ağustos 1975 doğumluyum. 1 Ekim 1995 işe giriş tarihim. 7231 gün prim ödemem var. Emekliliğimle ilgili açıklama yapar mısınız?

Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Süre ve prim şartını sağladığınızdan bundan sonra prim ödemeseniz de 55 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Ancak EYT kapsamındasınız. EYT yasa tasarısının Aralık 2022 ayında tamamlanarak TBMM’ye sunulacağı açıklandı. Beklendiği gibi çıkacak bir EYT yasasından yararlanarak emekli olmanız da mümkün olabilir.

Çünkü EYT yasasını sizin gibi ilk defa 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olan ve bu tarihte yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olacağı tarih 2 ile 18 yıl arasında uzayanlardan emeklilik için aranan şartlardan sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlayanları kapsaması bekleniyor.

DURUMUNUZ 2022 ARALIK’TA NETLEŞİR

3 Kasım 1978 doğumluyum. Askere gidiş tarihim 21 Şubat 1998 olup 18 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıç tarihim 15 Haziran 2000 olup şu anda çalışanım. SSK’ya 7510 prim ödemem var. EYT’li miyim?

Askerlik sürenizi borçlanmanız halinde, emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olursunuz.

Priminiz yeterli olup askerlik borçlanmasından sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Bize göre askerlik borçlanmasıyla EYT kapsamına girerseniz. Ancak EYT’den hangi şartlarla yararlanacağınız yasanın TBMM’ye sunulacağı Aralık 2022 ayında belli olur. (posta)

EYT NEDİR?

Noyan Doğan yazısında EYT ile ilgili olarak "8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar, emeklilik için gerekli çalışma yılını ve prim gün sayısını doldursa da yapılan düzenleme ile yaş şartını doldurmadıklarından emekli olamıyor ve emeklilikte yaşa takılıyor. İşte, EYT’li dediklerimiz de bu kesim. Tabi bu kesim içinde 8 Eylül 1999’dan önce işe başlasa da prim gün sayısını ya da çalışma yılını doldurmayanlar da var. Sadece bu kesim emeklilikte yaşa takılmıyor. 1999 yılında yapılan düzenleme ile kademeli yaş şartı getirildiğinden bu tarihten sonra da sigortalı olup hem çalışma yılını hem de prim gün sayısını doldurmasına rağmen emeklilik için yaşı bekleyenler de var ki, bunlar da kendilerine EYT’li diyor.” ifadelerini kullanmıştı.

EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

Sosyal Sigortalar Kanunu'na eklenen geçici düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi, prim gün sayısıyla beraber yaş koşulu geldi. Öncesinde emeklilik için sigortalılık süresi, prim gün sayısındaki koşulların yerine gelmesi yetiyordu. Kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresi, 5000 gün koşulunu yerine getirdiğinde emekli oluyordu. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tek formül üzerinde çalışılan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasına ilişkin düzenleme önümüzdeki ay Meclis'e gelecek, Ocak 2023'te de yürürlüğe girecek. EYT yasası çıktığında prim ve süre açısından eksikleri olanlar bunları tamamlayarak sisteme girebilecek ve emeklilik hakkı kazanacak. Primini doldurup sigortalılık süresini doldurmayanların beklemesi gerekecek. Düzenleme Eylül 1999 öncesini kapsadığı için Eylül 2024'e kadar tüm EYT'liler sigortalılık süresini doldurmuş olacak. EYT'nin kapsamı belirlenirken sigorta kolları (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) açısından bir ayırım söz konusu olmayacak. Bağ-Kur kapsamında işyeri açan, şirket ortağı olup primini donduranlar bu süreleri canlandırarak prim gün sayısını primlerine ekletebilecek.