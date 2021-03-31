EYT çıkacak mı 2021? EYT son dakika haber! Emeklilikte yaş şartı kalkacak mı?

EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıktı. 1999 yılına kadar emekli olmak için yaş şartı aranmıyordu. Çalışma yılını ve gerekli olan prim gün sayısını tamamlayanlar emeklilik için SGK’ya başvuruda bulunup emekliliği hak ediyordu. Ancak 1999 yılında dönemin Çalışma Akanı Yaşar Okuyan’ın mucitliğinde emeklilik için yaş şartını getiren yasa çıktı. Bu yasanın çıkmasından sonra sayıları binleri bulan EYT mağduru vatandaşlar oluştu. Peki emekli olmak için yaşını bekleyen vatandaşlara herhangi bir gelişme var mı? EYT çıkacak mı? Emeklilikte yaş şartı kalkacak mı?

EYT sorunu, 8 Eylül 1999’da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu. Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58’e, erkeklerde 60’a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi. Yasanın çıkmasıyla birlikte EYT mağduru söz konusu oldu.

EYT çıkacak mı 2021

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "(EYT ile ilgili) En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." dedi. Selçuk, Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. EYT'lilerin sayısı ve maliyeti konusunda Bakanlıkça yapılan bir analizin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Selçuk, "Emeklilik sisteminde temel üç kriter var; birincisi yaş, ikincisi prim ödeme gün sayısı, üçüncüsü sigortalılık süresi. Bunların hepsini tamamlayan kişi emekliliğe hak kazanıyor. Yani emeklilikte yaşa takılmıyor. Biz 2008'de büyük bir reform yaptık. SGK'nin mali dengesi yeniden herhangi bir popülist çizgiye gelinmediği sürece 2071'e kadar sürdürülebilir durumda." diye konuştu.

EYT emeklilik yaşı kaç?

Bakanlık olarak EYT konusunda çalışma yaptıklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti: "Bakanlık olarak bizim elimizde 10 küsur analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil. Bizim emeklilik için yaş şartını bekleyen 1998 öncesinde işe giren sigortalımızın ortalama yaşı 60 değil, 48. Buradakiler 65 yaşını beklemeyecek, kademeli olarak emekli olacaklar zaten. Burada emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. Şu anda 65 yaş şartı kadın ve erkek sigortalılar için tam olarak 2048'de sağlanacak. Bugün ortalama emekli olma yaşımız 53."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur." dedi. Devlet Bahçeli, binlerce askerin görevinin başında olduğunu ve bu durumun ekonomik yönden önemli sorumluluklar doğurduğunu vurgulayarak, "Erken emekliliği gündeme taşıyarak, karşılığını ve kaynağını bulmakta zorluk çekilen bir ortamda bu vaadin yerine getirilmesi talebi belki ana muhalefet açısından uygun düşebilir. Ama bizim Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı ve anlayışı açısından doğru bulmadığımı ifade ettim." değerlendirmesini yaptı.

3600 ek gösterge son durum ne?

Gündemdeki diğer bir konunun 3600 ek gösterge olduğuna değinen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.