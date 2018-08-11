'Ey Türk Milleti korkma!' diyen çocuk, sosyal medyayı salladı!

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Sosyal medyadan video paylaşımı yapan bir çocuğun okuduğu şiir, ABD ve lobilerinin Türkiye'ye yönelik ekonomik operasyonlarına en güzel cevap oldu.

Çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan güzel yürekli çocuk, İstiklal Marşı'nın dizelerinden esinlenerek yazdığı şiiri okudu. Batı sermayedarlarının kuklalarına karşı milletin hakiki evlatlarına seslenen kahraman yürekli minik adam, "Ey Türk Milleti korkma! Sönmez 1 dolar ile hiçbir ocak. İçimizde yoktur tehdit ile korkacak, biz dik durdukça elbet Amerika kuduracak!" ifadeleriyle gözleri yaşarttı.

TOKAT GİBİ CEVAP

Yaptığı video paylaşımında, elindeki Türk Bayrağı ile ABD'nin ülkemize yönelik ekonomik operasyonlarına şiir okuyarak tepki gösteren minik kahraman, dolara yapılan suni müdahalelerle Türkiye'de kriz ortamı oluşturmak isteyenlere cevap verdi.

ABD'nin yerli işbirlikçilerinin ellerini ovuşturarak döviz kurunu takip ettiği günlerde, milli duruşun yaşta değil başta olduğunu gösteren koca yürekli minik adam, ABD Başkanı Donald Trump ve hükümetine İstiklal Marşı'nın dizeleriyle seslendi.