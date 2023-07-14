Evren çok daha fazla yaşlı olabilir! O teori iddia edildi: Yorgun Işık Hipotezi için hemen harekete geçtiler

Kanada’daki Ottawa Üniversitesi’nden teorik fizikçi Rajendra Gupta’nın yaptığı araştırmaya göre, evrenin yaşının tahmin edilenden iki kat daha fazla olabileceği ortaya çıktı. Gupta, genişleyen evren teorisini yorgun ışık hipotezi adı verilen bir çizgi teorisiyle birleştirerek bu iddiayı ortaya attı. Bu teoriye göre tahminlerden 26.7 milyar yıl önce gerçekleşmiş olabilir. Yani mevcut modellerin iki katı kadar uzun bir süre önce oldu denildi.

Şaşırtan yorumlar

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan araştırmaya göre eklenen bu yıllar, gözlemlenen en uzak galaksilerin neden sadece yarım milyar yıldır var olması gereken yıldız toplulukları için şaşırtıcı derecede olgun göründüğünü açıklayabilir.

Evrenin yaşını tahmin etmek, bir çocuğun boyuna bakarak doğum gününü tahmin etmekten farklı sayılmaz. Uzaktaki cisimler -her yönden- kendilerine özgü ışık desenlerinden beklediğimizden biraz daha kırmızı görünür. Bunun en olası açıklaması, uzayın genişleyerek ışık dalgalarını gerilmiş bir yay gibi birbirinden ayırmasıdır.

Evrenin Yaşı Yeniden Değerlendiriliyor: Yorgun Işık Hipotezi ile Çarpıcı Keşifler

Işığın seyahat etmesi zaman aldığından, daha kırmızı ışık daha eski ışıktır ve daha uzun bir mesafeden çekilmiştir. Bu tahmini büyüme oranı üzerinde geriye doğru çalışarak, uzayın yoğun enerjiyle dolu kompakt bir hacim olduğu zamanı belirlemek mümkün olabilir. Ancak ışığın neden uzakta daha kırmızı göründüğünü açıklamak için yapılan tek girişim bu değil.

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İsviçreli astronom Fritz Zwicky, 1929 yılında ışığın uzaydaki uzun mesafelerde enerjisini kaybettiğini öne sürdü. Zwicky’ye göre daha az enerji, daha düşük frekans ve daha uzun dalga boyları anlamına gelir ve parlak, uzaktaki nesnelerin spektrumunu değiştirir.

Kısacası, ışık “yorgun” olur.

Yorgun ışık hipotezi olarak adlandırılan bu teori, çeşitli sorunlar nedeniyle kabul görmemiş ve genişleyen evren modeli tercih edilmiştir. Ancak Gupta’nın yeni önerisine göre, bu iki kavram birbirini dışlamamakta. Hatta birleşimi, en eski kuasarların ve galaksilerin neden milyarlarca yıl yaşlı göründüğünü açıklamada yardımcı olabilir. Ayrıca, gelişmiş kütleye sahip olmalarına rağmen beklenenden daha küçük göründüklerini açıklamada da önemli bir veri sunabilir.

Gupta’nın melez hipotezi, evrenin gerçekten tahmin edildiği kadar büyük olduğunu ve geçmişteki bir Büyük Patlama olayından bu büyüklüğe genişlediğini varsayıyor. İki genişleyen evren modelinden hareketle, bu hipotezde biri kozmosun düzgünlüğü ve düz olmasıyla ilgili standart varsayımlara dayanırken, diğeri ise bir çiftleşme sabiti olarak bilinen bazı ince ayarlar içeriyor.

Rajendra Gupta’nın Yeni Modeli Evrenin Yaşının 26.7 Milyar Yıl Olacağını Söylüyor

kayiprihtim'ın aktardığı haberde: Çiftleşme sabitleri, protonların birbirine yakın tutulduğu durumlarda iki protonun elektromanyetik alanlarının birbirinin davranışını belirli şekillerde nasıl etkileyeceğini açıklar. Tüm kuvvetlerin bir çiftleşme sabiti vardır ve bu sabit her zaman sabit olmak zorunda değildir. Enerjiyle değişebilir. Bu durum, çiftleşme sabitlerinin ışığın davranışını etkileyecek kadar değişebileceği anlamına gelir ve evrenin yaşına ilişkin hesaplarımızın önemli ölçüde yanlış olabileceği bir alan bırakır.

Gupta, “Yeni geliştirdiğimiz model galaksi oluşum süresini birkaç milyar yıl uzatıyor ve evreni daha önce tahmin edildiği gibi 13,7 değil 26,7 milyar yaşında yapıyor,” diyor.

Yorgun ışık teorisiyle ilgili sorunlardan biri, bir ışık dalgasındaki enerji kaybının momentum kaybına karşılık gelerek çok uzaktaki nesnelerin görünümünü etkilemesidir. Eski galaksilerin alışılmadık derecede küçük görünmesiyle, bu çelişki aslında hipotezi yeniden gözden geçirmek için bir neden olabilir.

Şu an için konuyla ilgili olarak daha geniş çapta bir araştırma yapılması bekleniyor.

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