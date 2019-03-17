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Evlerinin çatısına dördüncü kez otomobil düştü! Ev sahipleri yetkililere seslendi

Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin üzerine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ev sahibi Beycan Söğüt “Bu evin üzerine düşen 4. araç, bir an önce yetkililerin önlem almasını istiyorum" diye konuştu.

17 Mart 2019 Pazar 14:44
Evlerinin çatısına dördüncü kez otomobil düştü! Ev sahipleri yetkililere seslendi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir evin çatısına dördüncü kez araç düştü.

Kaza Dumlupınar Mahallesi Molla Hafız Sokak'ta dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 VY 2114 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Aydoğdu henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil 2 metre aşağıdaki  bir evin üzerine düştü. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

"Yetkililer ne olur önlem alsın"

Evin üzerin uçan otomobil itfaiye ve çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ev sahibi Beycan Söğüt "Bu evin üzerine düşen 4. araç. Ne olur yetkililer bir an önce önlem alsın. Daha önce de şikayette bulunduk, kimse gelip ilgilenmedi. İlla bir can kaybının yaşanması mı gerekiyor?" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:44
  1. İstanbul
  2. Ümraniye
  3. otomobil evin çatısına uçtu

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  • haşere bölgesinde ne işin var?haşere bölgesinde ne işin var?25 dk önce
    Yetkililerin alacağı en iyi önlem senin o evi derhal terketmendir. Çekirge sürüsünün zıplama alanına ev yapmışsın bea!

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