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Dünya Evlerinin altından insan kalıntıları çıktı!
Dünya

Evlerinin altından insan kalıntıları çıktı!

Meksika'daki Sonora eyaletinde bazı evlerin bahçelerinde gömülü 26 kişinin kalıntıları bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 15:59:00 -
Evlerinin altından insan kalıntıları çıktı!

Meksika medyasının savcılık makamlarına dayandırdığı habere göre Sonora eyaletinin Ciudad Obregon bölgesindeki terk edilmiş evlerin bahçelerinde gömülü insan kalıntıları bulundu.

Yapılan incelemelerde kalıntıların 26 kişiye ait olduğu belirtildi. Yetkililer, şahısların kimlik tespiti için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Bu kişilerin, bölgedeki suç örgütleri tarafından öldürüldüğü belirtiliyor.

Ciudad Obregon, Meksika sivil toplum kuruluşu Sivil Güvenlik ve Ceza Adaleti Konseyi tarafından derlenen, dünyanın en tehlikeli 50 şehrinin 2021 sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Listede ilk sırayı batıdaki Michoacán eyaletindeki Zamora köyü yer alıyor.

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