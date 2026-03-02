Evlenmeyen gençleri direğe bağlayıp üzerlerine tarçın döküyorlar!

Avrupa’nın en modern ve refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri olan Danimarka’da sokak ortasında her an bir direğe bağlanmış ve baştan aşağı kahverengi bir toza bulanmış bir genç görmek mümkün. Bu aslında yüzyıllardır süregelen sıra dışı bir doğum günü kutlaması.

Bu gelenek kapsamında 25 yaşına giren ve hala bekar olan gençler, sokak ortasında bir sandalyeye veya direğe bağlanarak üzerlerine kilolarca tarçın boca ediliyor.

30'A KADAR EVLENMEYENİ KARABİBERLİYORLAR

Bu tuhaf ritüelin kökeni, yüzlerce yıl öncesine, sürekli seyahat ettikleri için bir türlü yuva kuramayan baharat tüccarlarına dayanıyor. Hiç evlenemeyen bu tüccarlara atıfta bulunmak amacıyla, 25 yaşındaki bekarlara adeta bir "baharat duşu" yaptırılıyor. Bu bekarlık durumu 30 yaşına kadar devam ederse bu kez kutlamanın şiddeti artıyor ve tarçının yerini karabiber alıyor.