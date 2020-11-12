Evlatlarımızdan isteğimiz, kaçıp teslim olmaları

Anne Esmer Koç, Şemdinli’de 7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için oturma eylemine katıldığını belirterek, "Kızım beni duyuyorsan kaç teslim ol. Biz PKK'yı istemiyoruz" dedi. Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın ise HDP’li vekilleri eleştirerek, “1 yıldan fazladır halkın çocuklarını çalan partinin önündeyiz. Dağa götürdükleri çocuklarımızın kayıtları bu binada çıktı” dedi. Evladına seslenen Aydın, "Oğlum kaç teslim ol" ifadesini kullandı. Diyarbakır’daki eylemin bir benzerini Almanya'da sürdüren PKK’nın kaçırdığı Nilüfer T'nin annesi Maide T, ise “Her geçen gün daha çok tehdit alıyorum. Ama hiç birşey beni durduramaz. Bu yola baş koydum. Bu kız gelene kadar eylemim devam edecek” dedi.