Evlat nöbetindeki aile sayısı 247’ye çıktı

1994'te 19 yaşındayken kaçırılan oğlu Veysel’e seslenen acılı anne, “Senin için geldim buraya. HDP'ye de PKK’ya da yandaşlarına da lanet olsun. Emeklerimi göz önüne getir. Seni ne zorluklarla besledim. Seni eve götürmeden buradan adım atmam. HDP’yi istemiyoruz, tanımıyoruz. Oğlum beyaz eşya dükkanında çalışıyordu. ‘Anne ben çarşıya gidiyorum, biraz işim var' dedi bir daha gelmedi. Aramadığım yer kalmadı. Hiçbir şehri bırakmadım. Hep onun arkasında gezdim ama yok, bulamadım. Burayı bilmiyordum. Bilseydim, çoktan gelmiştim. Veysel, senin için yollardayım. Ceza yok. Ben seni alıp eve götüreceğim. Başımı veririm, yine bırakmam. Allah devletimin eksikliğini vermesin. Devlet benim sırtımdadır. Ben devlet çocuğuyum. Ne yaparsan yap ama bana kavuş. Hiç korkun olmasın” dedi.

Muş’ta evlat nöbetini sürdüren 20 aileye de bir aile daha katıldı. Kızı için eyleme yeni katılan Ali Uyğaç, “Kızım beni duyuyorsan kaç gel. Bizim bayrağımız Türk bayrağı. Devlet bizim babamızdır, toprağımızdır. Kızımı 10 yaşındayken dağa götürenlerin Allah belasını versin” dedi.