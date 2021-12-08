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Aktüel Evlat nöbeti 828. gününde! Hepimizin evladını HDP kandırıp dağa gönderdi
Aktüel

Evlat nöbeti 828. gününde! Hepimizin evladını HDP kandırıp dağa gönderdi

Çocukları HDP tarafından kandırılarak terör örgütü saflarına yollanan Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 828. gününde de devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 21:34:00 -
Evlat nöbeti 828. gününde! Hepimizin evladını HDP kandırıp dağa gönderdi

Ordu’dan gelerek eylem yapan abla Özgül Canlı, kardeşi Özgür’e kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini belirterek, kandırılarak veya kaçırılarak dağa götürülen tüm çocuklara dönmeleri çağrısı yaptı. Canlı, “Çocuğumuzu üniversiteye gönderdik, kandırıp sürekli bu binaya getirmişler. Kardeşim bana hediye almıştı ama kıyamadığım için koluma takamıyorum. Lütfen gel, burada seni bekliyoruz. Seni almadan buradan gitmeyeceğiz. Tüm çocuklara sesleniyorum, gelin ailenize, devletimize sığının” dedi. Ağrı’dan gelerek, 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Ömer için bekleyişini sürdüren baba Salih Gökçe ise şunları söyledi: “Benim ve buradaki tüm ailelerin çocuklarını HDP götürdü. HDP olmasa evlatlarımızı kandıramazlardı. Oğlum gel, devletin şefkatli kollarına teslim ol. Sen gelmeden burayı terk etmeyeceğim.”

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