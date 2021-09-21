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Gündem Evladı kaçırılan herkes gelsin bu çocukları dağdan indirelim
Gündem

Evladı kaçırılan herkes gelsin bu çocukları dağdan indirelim

Çocukları HDP tarafından kandırılan ve terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 750'nci gününde de devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 11:53:00 -
Evladı kaçırılan herkes gelsin bu çocukları dağdan indirelim

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, bir oğlunun da PKK'lı teröristlerce katledildiğini belirterek, "Oğlumu HDP'den alana kadar buradan gitmeyeceğim. Evladım geri dön ve güvenlik güçlerine teslim ol. Yeter artık bu acıya dayanamıyorum” dedi.

7 yıl önce 15 yaşında kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelerek eylemini sürdüren Rahime Taşçı ise "Evladımın kokusunu özledim. HDP kandırıp PKK'ya götürdü. Oğlumun elinden kalemi alarak, silah verdiler. 14-15 yaşındaki çocukları kaçırdılar? Evladı kaçırılan herkes birlik olsun, nöbete gelsinler ve bu çocukları dağdan geri getirelim” dedi. Taşçı, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında da bulundu.

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