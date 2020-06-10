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Aktüel

Evinin damında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 22:11:09 -
Evinin damında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesindeki evinin damında Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.

Tarsus Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günyurdu Mahallesi'nde bir kişinin evinin damında Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin damında toprağa ekili halde 31 kök Hint keneviri buldu.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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