0553 313 94 23

Evinden partinin önüne getirdi! CHP önünde ilginç eylem

CHP'nin yine olağanüstü kurultay tartışmalarıyla baş başa kaldığı bugünlerde bir vatandaş genel merkez binası önünde ilginç bir eylem başlattı. Partinin kurultaya gitmesini isteyen vatandaş evinden getirdiği koltukla oturma eylemi başlattı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:44
Evinden partinin önüne getirdi! CHP önünde ilginç eylem

Keçiören İlçe örgütüne kayıtlı Abbas Canyurt isimli partili, "evinden getirdiğini" söylediği bir koltuğu parti binasının önüne koyarak, oturdu.

Canyurt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eyleminin parti yönetimine karşı olduğunu belirterek, "Partimle bir sıkıntım yok, yöneticilerle sıkıntım var. Hedefimde Genel Merkez yönetimi var. Yeter artık, ben 46 yaşıma geldim, 16 yıldır işsizim. Özel sektörde iş buldukça çalışıyorum. Her seferinde yenilgiye, her seçim gecesi ağlamaya 'artık yeter' diyorum." dedi.

"Koltuk genel merkez önünde güzelmiş. Burada rahatsa, içeride daha rahattır." diyen Canyurt, olağanüstü kurultay istedi.

Bu arada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kadro davası açtığı için işten atıldığını" öne süren Mahir Kılıç isimli bir kişi de Genel Merkez önünde pankart açarak, eylem yaptı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:44
  1. İzmir
  2. chp
  3. chp genel merkezi
  4. Abbas Canyurt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜİK, bilgisayar ve internet kullanım oranlarını açıkladı!
    1. TÜİK, bilgisayar ve internet kullanım..
    2. İçki satan marketten kurbanlık almayın
    3. Yeditepe’de yapay zekâlı dönem
    4. Evinden partinin önüne getirdi! CHP..
    5. Kredi kartı borcundan takibe..
    6. "Türk - Amerikan ilişkileri eskisi..
    7. Haydar Baş'ın avukatından açıklama
    8. Dünyayı senin beynin değiştirecek
    9. Sağlık Bakanlığından yeni uygulama!
    10. Erdoğan Bitlis'in kurtuluş yıl..
    11. FETÖ'cülerden 'pes' dedirten taktik!..
    12. Antalya'da define ararken ormanı..
    13. Üç aylıklar 1 Eylül'de zamlı ödenecek
    14. Üniversitenin Yıldız’ı 107 yaşında
    15. Aydın’da elbise dolabında kenevir..
    16. Tercihte akademik karneye de bakın
    17. Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    18. Ucuz ekmek sattı diye dava edildi!..
    19. Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Üçüncüsü..
    20. Brezilya Venezuelalı göçmenlere..
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...